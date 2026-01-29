PGS 4-18
Grünpflege leicht gemacht: Mit der Akku-Astsäge PGS 4-18 schneiden Sie kleine bis mittelgroße Äste, Büsche und Sträucher mühelos und schnell.
Die Akku-Astsäge PGS 4-18 von Kärcher ist besonders für das Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 80 Millimetern geeignet. Der abnehmbare Astbügel ermöglicht eine sichere und einfache Anwendung und verhindert das Abrutschen. Die Sägeblätter können werkzeuglos ausgetauscht werden. Auch das Arbeiten in einer Höhe von bis zu 3,5 Metern ist mit der Teleskopverlängerung als optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) eine Leichtigkeit.
Merkmale und Vorteile
Qualitätssägeblatt made in GermanyFür optimale Schnittleistung.
Werkzeugloser SägeblattwechselSchneller und einfacher Wechsel des Sägeblatts ohne zusätzliches Werkzeug.
Abnehmbarer AstbügelGewährleistet einen sicheren Halt auch bei einhändigem Schneiden. Werkzeuglos abnehmbar je nach Einsatz und Bedarf.
Abnehmbarer Akkufuß
- Befestigung der Säge an der Teleskopverlängerung ohne zusätzliches Gewicht.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Das Gerät kann mit allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkus betrieben werden.
Gummierter Handgriff
- Für maximalen Komfort – besonders bei längeren Arbeitseinsätzen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Hubzahl (min-1)
|max. 2500
|Schnittdurchmesser mit Astbügel (mm)
|max. 50
|Schnittdurchmesser ohne Astbügel (mm)
|max. 80
|Sägeblattlänge (mm)
|150
|Lautstärke (dB(A))
|83
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung * (Schnitte)
|max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|475 x 89 x 174
* Ø Äste: 5 cm
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Astbügel
- Akkufuß
- Sägeblatt: Holz
Anwendungsgebiete

- Äste
- Äste
