Die Akku-Astsäge PGS 4-18 von Kärcher ist besonders für das Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 80 Millimetern geeignet. Der abnehmbare Astbügel ermöglicht eine sichere und einfache Anwendung und verhindert das Abrutschen. Die Sägeblätter können werkzeuglos ausgetauscht werden. Auch das Arbeiten in einer Höhe von bis zu 3,5 Metern ist mit der Teleskopverlängerung als optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) eine Leichtigkeit.