Einfache Baumpflege mit Akkukraft – Äste und Zweige mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 Zentimetern sind für die Kärcher Akku-Astschere kein Problem. Dank ihrer kraftvollen Bypassklinge wird besonders präzise und ohne Kraftaufwand geschnitten. Der schonende Schnitt fördert zudem ein gesundes Pflanzenwachstum. Das Schneiden und Ausästen von Bäumen und auch der Rückschnitt von Gehölzen werden damit leichter und sicherer. Bequemes Überkopf-Arbeiten: Mit der optionalen Teleskopverlängerung (nicht im Lieferumfang enthalten) gelingt zudem das Arbeiten in einer Höhe von bis zu 3,5 Metern mühelos und komfortabel.