Akku-Rasenmäher
Ohne Kabel oder Benzin, dafür wendig und leistungsstark: Die 18-Volt-Rasenmäher mit Wechselakku von Kärcher ermöglichen das perfekte Schnittbild bei höchster Mobilität. In allen Sets enthalten: 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät.
Merkmale von Akku-Rasenmähern
Bürstenloser Motor
Der bürstenlose Motor ist besonders leistungsstark und sorgt für eine längere Lebensdauer des Geräts. Selbst nach häufigem Gebrauch lässt die Effizienz nicht nach, da der Motor quasi verschleißfrei ist und nicht gewartet werden muss.
iPower
Effizientes Mähen und optimierte Akkulaufzeit. Dank der intelligenten Motorsteuerung passt sich die Drehzahl beim Mähen automatisch an die Grasbedingungen an (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual).
Mulchkit
Zwei in einem: Durch das enthaltene Mulchkit ist es in einem Arbeitsschritt möglich, das geschnittene Gras als natürlichen Dünger auf dem Rasen zu verteilen. Quasi nebenbei wird der Rasen während des Mähens optimal gepflegt. Passend für LMO 3-18, LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual.
Rasenkämme
Für randloses Mähen ist der Akku-Rasenmäher mit zusätzlichen Rasenkämmen ausgestattet. Diese erfassen randnah wachsendes Gras an Beeten oder Terrassen. Das sorgt für ein sauberes Mähen ohne jeglichen Mehraufwand.
Grundsätzlich bietet der Rasenmäher dem Nutzer folgende Funktionen:
Arbeiten ohne Kabel
Maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität: Verlängerungskabel ist dank des Wechselakkus nicht notwendig.
Dank optimaler Platzierung der Akkus im Rasenmäher und Real Time Technology kann die Restlaufzeit während des Rasenmähens abgelesen werden (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual).
Ergonomisches Bedienkonzept
Führungsholm ist in der Höhe verstellbar und lässt sich somit an die Körpergröße anpassen.
Durchgängiger Schaumstoffgriff für komfortablen und sicheren Griff (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual).
Durchgängiger Einschaltbügel: bequeme Handstellung nach Belieben des Anwenders (seitlich oder von oben) (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual).
18 V + 18 V = 36 V Power
Zwei in Reihe geschaltete 18-Volt-Akkus sorgen für eine kraftvolle 36-Volt-Motorleistung (LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual).
Komfortable Schnitthöhenverstellung
Bei idealen Voraussetzungen kann ein Rasen wöchentlich um bis zu 6 Zentimeter wachsen. Allerdings wachsen die Grashalme unterschiedlich schnell, sodass uneinheitliche Halmlängen entstehen.
Bei den Akku-Rasenmähern lässt sich die Schnitthöhe je nach Modell in 4, 5 oder 6 Stufen mit nur einem Handgriff einstellen.
Optimale Befüllung des Grasfangbehälters
Dank des optimierten Strömungssystems füllt sich der Grasfangsack bis zu 95 Prozent. So kann länger am Stück gemäht werden, da der Fangsack seltener geleert werden muss.
Die Klappe am Grasfangbehälter schließt sich, wenn dieser vollständig gefüllt ist und geleert werden muss (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual).
Einfacher Transport
Lässt sich platzsparend zusammenklappen.
Integrierter Tragegriff ermöglicht ein müheloses Transportieren des Geräts.
Highlights
18 V Kärcher Battery Power
LMO 2-18 Battery Set
Mit bürstenlosem Motor: Der wendige Akku-Rasenmäher LMO 2-18 Battery Set ist mit 32 cm Schnittbreite ideal für kleine Grundstücke und im Set mit Akku und Schnellladegerät sofort startklar.
Akkuspannung: 18 V
Motorspannung: 18 V
Schnittbreite: 32 cm
Schnitthöhe: 25–60 mm
Fassungsvermögen Grasfangbehälter: 30 l
Leistung je Akkuladung*: 250 m²
Ladegerät inklusive: Schnellladegerät Kärcher Battery Power 18 V
Akku inklusive: 18 V / 5,0 Ah
* Maximale Leistung mit 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
LMO 3-18 Battery Set
Leichter und wendiger 18-V-Akku-Rasenmäher mit kraftvollem, bürstenlosen Motor und einer Schnittbreite von 34 cm. Der LMO 3-18 Battery Set mit 18 V/ 5,0 Ah Kärcher Battery-Akku ist für Rasenflächen bis zu 350 m² geeignet.
Akkuspannung: 18 V
Motorspannung: 18 V
Schnittbreite: 34 cm
Schnitthöhe: 25–60 mm
Fassungsvermögen Grasfangbehälter: 35 l
Leistung je Akkuladung*: 350 m²
Ladegerät inklusive: Schnellladegerät Kärcher Battery Power 18 V
Akku inklusive: 18 V / 5,0 Ah
* Maximale Leistung mit 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
LMO 4-18 Dual Battery Set
Leistungsstark und sehr mobil: Angetrieben von 2 18-V-Akkus und bürstenlosem 36-V-Motor ist der LMO 4-18 Dual die ideale Lösung für Rasenflächen bis 450 m².
Akkuspannung: 2 × 18 V
Motorspannung: 36 V
Schnittbreite: 37 cm
Schnitthöhe: 25–65 mm
Fassungsvermögen Grasfangbehälter: 40 l
Leistung je Akkuladung*: 450 m²
Ladegerät inklusive: 2 x Schnellladegerät Kärcher Battery Power 18 V
Akku inklusive: 2 x 18 V / 5,0 Ah
* Maximale Leistung mit 2 x 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
LMO 5-18 Dual Battery Set
Mit doppelter Kraft: Der leistungsstarke 36-V-Motor wird von 2 18-V-Akkus angetrieben – ideal für den Rasenschnitt auf großen Flächen bis zu 550 m².
Akkuspannung: 2 × 18 V
Motorspannung: 36 V
Schnittbreite: 41 cm
Schnitthöhe: 25–70 mm
Fassungsvermögen Grasfangbehälter: 45 l
Leistung je Akkuladung*: 550 m²
Ladegerät inklusive: 2 x Schnellladegerät Kärcher Battery Power 18 V
Akku inklusive: 2 x 18 V / 5,0 Ah
* Maximale Leistung mit 2 x 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
Kärcher Akkuplattform "Battery Power"
Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform "Battery Power".
Die Akku-Rasenmäher sind Produkte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Geräten Ihr 18 V Kärcher Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.
Zubehör für den Akku-Rasenmäher
Das passende Zubehör für Ihren Akku-Rasenmäher finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder.
Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte
Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.
