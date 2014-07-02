Sprühextraktionsgeräte
Bodenbeläge, Polstermöbel, Bürostühle, Fahrgastsitze – die starken, handlichen Kärcher Sprühextraktionsgeräte, kabelgebunden oder akkubetrieben, reinigen alle Textiloberflächen und lösen und entfernen Schmutz in einem Arbeitsgang. Mit kräftigen Saugturbinen für unerreicht geringe Restfeuchte.
Entdecken Sie unsere neue Freiheit mit den Kärcher Akku-Puzzis
Mit dem Waschsauger Puzzi 2/1 Bp entfernen Sie mühelos Flecken und Schmutz - perfekt für die punktuelle Reinigung und schnelle Auffrischung. Für größere Reinigungsaufgaben bietet der Puzzi 9/1 Bp eine leistungsstarke und effiziente Reinigung von Polstermöbeln, Sofas und kleinen Teppichen. Erleben Sie den Komfort des kabellosen Betriebs und erzielen Sie fasertiefe Reinheit mit der innovativen Sprühextraktionstechnologie von Kärcher.
