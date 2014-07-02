Sprühextraktionsgeräte

Entdecken Sie unsere neue Freiheit mit den Kärcher Akku-Puzzis

Mit dem Waschsauger Puzzi 2/1 Bp entfernen Sie mühelos Flecken und Schmutz - perfekt für die punktuelle Reinigung und schnelle Auffrischung. Für größere Reinigungsaufgaben bietet der Puzzi 9/1 Bp eine leistungsstarke und effiziente Reinigung von Polstermöbeln, Sofas und kleinen Teppichen. Erleben Sie den Komfort des kabellosen Betriebs und erzielen Sie fasertiefe Reinheit mit der innovativen Sprühextraktionstechnologie von Kärcher.