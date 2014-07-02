PORTALWASCHANLAGEN

Unsere Portalwaschanlagen ermöglichen eine wirtschaftliche Reinigung, sorgen für effiziente Durchlaufraten und erzielen ein optimales Ergebnis – für Sie und Ihre Kunden.

CWB 3
0 Produkte

Entscheiden Sie selbst, welche Anlage am besten zu Ihnen und Ihren Kunden passt.

CW 1 Design

CW 1 Klean!Fit

Unkompliziert. Robust. Zuverlässig.

Die perfekte Lösung für Autohäuser und Autovermietungen, die die Portalwaschanlage hauptsächlich für ihren eigenen Service nutzen.

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Kleanstar CW 3

CW 3 Klean!Star

Schnell. Effizient. Elegant.

Die flexible Lösung, die die wichtigsten Anforderungen eines jeden Autowaschgeschäfts erfüllt.

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kleanstar cw 5

CW 5 Klean!Star iQ

Intelligent. Präzise. WOW.

Die beeindruckende Lösung für Betreiber, die das Wascherlebnis ihrer Kunden steigern möchten.

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eco-efficiency

eco!efficiency Funktion

Die eco!efficiency Funktion für Clean!Star und Clean!Star iQ ermöglicht Wasser-, Energie- und Reinigungsmittelersparnisse von 20 % bis 30 % pro Waschgang, mit entsprechenden Einsparpotenzialen bei Ihren laufenden Betriebskosten. Die variable Einstellmöglichkeit für die im eco!efficiency Modus arbeitenden Komponenten garantiert Ihnen einen effizienten Betrieb gemäß Ihrem spezifischen Anforderungsprofil.

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