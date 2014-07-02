PORTALWASCHANLAGEN

eco!efficiency Funktion

Die eco!efficiency Funktion für Clean!Star und Clean!Star iQ ermöglicht Wasser-, Energie- und Reinigungsmittelersparnisse von 20 % bis 30 % pro Waschgang, mit entsprechenden Einsparpotenzialen bei Ihren laufenden Betriebskosten. Die variable Einstellmöglichkeit für die im eco!efficiency Modus arbeitenden Komponenten garantiert Ihnen einen effizienten Betrieb gemäß Ihrem spezifischen Anforderungsprofil.