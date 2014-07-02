PORTALWASCHANLAGEN
Unsere Portalwaschanlagen ermöglichen eine wirtschaftliche Reinigung, sorgen für effiziente Durchlaufraten und erzielen ein optimales Ergebnis – für Sie und Ihre Kunden.
Entscheiden Sie selbst, welche Anlage am besten zu Ihnen und Ihren Kunden passt.
CW 1 Klean!Fit
Unkompliziert. Robust. Zuverlässig.
Die perfekte Lösung für Autohäuser und Autovermietungen, die die Portalwaschanlage hauptsächlich für ihren eigenen Service nutzen.
CW 3 Klean!Star
Schnell. Effizient. Elegant.
Die flexible Lösung, die die wichtigsten Anforderungen eines jeden Autowaschgeschäfts erfüllt.
CW 5 Klean!Star iQ
Intelligent. Präzise. WOW.
Die beeindruckende Lösung für Betreiber, die das Wascherlebnis ihrer Kunden steigern möchten.
eco!efficiency Funktion
Die eco!efficiency Funktion für Clean!Star und Clean!Star iQ ermöglicht Wasser-, Energie- und Reinigungsmittelersparnisse von 20 % bis 30 % pro Waschgang, mit entsprechenden Einsparpotenzialen bei Ihren laufenden Betriebskosten. Die variable Einstellmöglichkeit für die im eco!efficiency Modus arbeitenden Komponenten garantiert Ihnen einen effizienten Betrieb gemäß Ihrem spezifischen Anforderungsprofil.
Kontakt
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