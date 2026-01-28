Fahrzeugreinigungs- und -pflegemittel
Die Reinigungs- und -pflegemittel sind ideal auf Kärcher Waschanlagen abgestimmt und gewährleisten so maximale Effizienz und beste Resultate.
Reinigungsmittel für Portalwaschanlagen
Möchten Sie Ihren Kunden eine Autowäsche bieten, die höchsten Ansprüchen genügt? Dann sind die Kärcher Reinigungsmittel für Portalwaschanlagen die ideale Wahl. Sie sind speziell auf die Anforderungen moderner Autowaschanlagen zugeschnitten.
Reinigungsmittel für Nutzfahrzeug-Waschanlagen
Maximale Sauberkeit. Minimaler Aufwand! Kärcher Reinigungsmittel für Nutzfahrzeug-Waschanlagen bieten eine effiziente Lösung für die gründliche Reinigung. Dank ihrer hochkonzentrierten Formel erzielen sie herausragende Reinigungsergebnisse bei geringem Verbrauch.
Reinigungsmittel für SB-Waschanlagen
Bieten Sie Ihren Kunden das Beste! Mit den Reinigungsmitteln von Kärcher erzielen Sie optimale Reinigungsergebnisse und steigern die Zufriedenheit. Unser Portfolio für SB-Waschanlagen wurde entwickelt, um höchste Ansprüche zu erfüllen.
Klear!Line
Die hoch konzentrierte und extrem ergiebige Reinigungsmittel-Linie für Portalwaschanlagen, konzipiert für maximale Wirtschaftlichkeit. Sie reduziert Ihre Betriebskosten pro Wäsche signifikant und schont Ressourcen durch minimierten Transport- und Reinigungsmittelverbrauch.
Classic Line
Bewährte Konzentrate, langjährig erfolgreich in Portal-, SB- und Nutzfahrzeug-Waschanlagen. Sie liefern eine erwiesene Reinigungsleistung, auf die Sie sich verlassen können. Classic steht für Erfahrung und Zuverlässigkeit, die sich täglich in Ihrem Betrieb auszahlt.
eco!perform Line
Hochwirksame Konzentrate für Portal-, SB- und Nutzfahrzeug-Waschanlagen – zertifiziert mit dem Nordic-Swan-Umweltzeichen. Erleben Sie kompromisslose Reinigungsleistung, die höchste ökologische Standards erfüllt. Mit eco!perform bieten Sie Ihren Kunden eine herausragende und zugleich ressourcenschonende Fahrzeugwäsche.
Jet!Line
Die konzentrierte Produktlinie für SB-Waschanlagen, die herausragende Reinigungsleistung garantiert und ein außergewöhnliches Wascherlebnis schafft. Die Reinigungsmittel begeistern mit einem attraktiven, sportlich-frischen Duft, während die Pflegeprodukte einen angenehmen Bienenwachsduft verströmen.