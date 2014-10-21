Professional
Fahrzeug
Sparsam, exakt abgestimmt und gründlich auch bei schwierigen Fahrzeugkonturen: Unsere VehiclePro-Produkte überzeugen in Kombination mit unserem Duftkonzept Pine Active mit besten Ergebnissen.
Hochdruck
Schnell, effizient, gründlich und ressourcenschonend: Die Hochdruckreinigung überzeugt in Verbindung mit perfekt abgestimmten Reinigungsmitteln auch bei sehr anspruchsvollen Reinigungsaufgaben.
Oberfläche
Die umweltfreundlichen Produkte zur manuellen Reinigung entfalten eine maximale, schnelle und oberflächenschonende Reinigungswirkung bei allen typischen Verschmutzungen.
Boden
Dank ihres hohen Wirkungsgrads ermöglichen Kärcher FloorPro-Reinigungsmittel eine kraftschonende und zeitsparende Bodenreinigung. Reinigungsgeräte und Oberflächen werden dabei optimal geschützt.
Teppich
Die CarpetPro-Linie mit innovativer iCapsol-Technologie ist ideal zur schonenden und effektiven Reinigung textiler Oberflächen, verkürzt Trocknungszeiten und beugt Wiederverschmutzung vor.
Teile
Hochwirksame Teilereinigungsmittel, speziell entwickelt für die extremen Ansprüche der Industrie an Reinigungswirkung, Oberflächenschutz und Rückstandsfreiheit vor dem Beschichten oder Endmontieren.
Wasser
Für einen störungsfreien Betrieb der Anlagen und ein gutes Aufbereitungsergebnis bieten wir vielfach bewährte Behandlungschemikalien an – jeweils optimiert für den speziellen Einsatz und Anlagentyp.
Tank/Behälter
Mit individuell auf den Bedarf unserer Kunden abgestimmten Lösungen und höchster Performance überzeugt unsere TankPro-Serie bei der Reinigung von Tank- und Behältersystemen.
Waschraum
Effiziente Reinigungsmittel für sanitäre Oberflächen und Toiletten. Zur zuverlässigen Entfernung von Schmutz, Kalk- und Fettrückständen in der Unterhalts- und Grundreinigung.
Sonstiges Zubehör für Reinigungsgeräte
Unser Zubehör ist ideal für die exakte und effiziente Abfüllung, Dosierung sowie Ausbringung der Reinigungsmittel und ermöglicht ein schnelles sowie ergonomisches Arbeiten.