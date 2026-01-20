Bodenreiniger
Kärcher FloorPro-Reinigungsmittel ermöglichen Ihnen mit weniger Kraft und in kürzerer Zeit Böden schonend zu reinigen.
Fleckentfernung
Dank ihres hohen Wirkungsgrads ermöglichen Kärcher FloorPro-Reinigungsmittel eine kraftschonende und zeitsparende Bodenreinigung. Reinigungsgeräte und Oberflächen werden dabei optimal geschützt.
Unterhaltsreiniger
universell einsetzbar; zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen harten und elastischen Böden; extrem sparsam; streifenfreie Reinigung; besonders schaumarm; löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen; trocknet schnell
Unterhaltspflege
kraftvoll; zur Unterhaltspflege aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden; schaumarm; trocknet streifenfrei; reinigungsaktiv; rutschhemmender und schmutzabweisender Pflegefilm; einfach aufpolierbar; abriebfest; strahlender Hochglanz
Zwischenreinigung und -pflege / Spray Cleaner
Reinigung und Pflege in einem; entfernt Absatz- und Begehspuren; erzeugt mit hoher Deckkraft Pflegefilm: rutschhemmend; schmutzabweisend; abriebfest
Grundreiniger
kraftvolle Grundreinigung; starke Verschmutzungen; entfernt selbst hartnäckige Rückstände; hocheffizient; leichtes Entfernen von Wachs, etc.; schaumarm; umweltschonend; frische Duftnote
Pflegemittel
Mittel zur Pflege und Schutz von harten und elastischen Bodenbelägen; augezeichnete Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit; erhöhte Beständigkeit; rutschhemmend, schmutzabweisend, abriebfest; der Boden ist härter und strapazierfähiger