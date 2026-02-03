Fasertiefe Reinigung trifft auf ergonomischen Komfort und Multifunktionalität: Der Waschsauger SE 4 im attraktiven Schlittendesign sorgt für fasertiefe, hygienische Sauberkeit auf vielen textilen Oberflächen. Die bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie bietet beste Reinigungsergebnisse: Frisches Leitungswasser und der Kärcher Teppichreiniger RM 519 werden mit Druck tief in die textilen Flächen eingesprüht und zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder abgesaugt – ideal geeignet für Familien, Allergiker und Haushalte mit Tieren. Als multifunktionales 3-in-1-Produkt kann das Gerät auch als vollwertiger Nass-/Trockensauger eingesetzt werden. Der große, lichtdurchlässige 4-Liter-Frischwassertank ist stoßfest und abnehmbar, wodurch das Befüllen und Entleeren erleichtert wird. Das aufgesaugte Schmutzwasser wird im Gerätebehälter gesammelt. Der 3-in-1-Bügelgriff ermöglicht ein komfortables Tragen, Öffnen, Schließen und Entleeren des Behälters. Das mitgelieferte Zubehör kann ordentlich am Gerät verstaut werden. Nach der Anwendung lässt sich das Gerät einfach reinigen für eine lange Produktlebensdauer.