Fasertiefe Reinigung und kompakte Bauform: Der Waschsauger SE 3 Compact Home reinigt textile Oberflächen kraftvoll, energieeffizient und rückstandsfrei. Dank der kompakten Bauweise ist das Gerät nicht nur handlich, sondern auch platzsparend zu verstauen, sodass es auch bei unvorhergesehenen Verschmutzungen schnell für die gründliche und komfortable Tiefenreinigung einsatzbereit ist. Schmutz wird von Polstermöbeln, Läufern und kleinen Teppichen schnell und effektiv entfernt. Der lange und flexible Saugschlauch mit innen liegendem Reinigungsmittelschlauch garantiert hohen Komfort und Flexibilität auch bei schwer zugänglichen Stellen. Das lange Kabel sorgt für einen maximalen Bewegungsradius. Mit praktischen Aufbewahrungsmöglichkeiten am Gerät sind alle Zubehöre stets griffbereit. Das 2-in-1-Tanksystem ermöglicht die Anwendung ohne Schmutzkontakt. Und auch nach der Reinigung überzeugt der Waschsauger mit seiner hygienischen Durchspülfunktion, um Bakterien- und Geruchsbildung zu unterbinden. Inklusive Waschpolsterdüse, Waschfugendüse und Reinigungsmittel.