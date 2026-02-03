Fasertiefe Reinigung und kompakte Bauform: Der Waschsauger SE 3 Compact Home Shoe N1 reinigt textile Oberflächen kraftvoll und energieeffizient. Dank der kompakten Bauweise ist das Gerät platzsparend zu verstauen, sodass es bei Bedarf schnell für die gründliche und komfortable Tiefenreinigung einsatzbereit ist. Schmutz wird von Polstermöbeln und Teppichen schnell und effektiv entfernt. Der flexible Saugschlauch garantiert hohen Komfort und Bewegungsfreiheit. Mit dem mitgelieferten Shoe!Cleaner lassen sich auch verschiedenste Arten von Sport- und Freizeitschuhen schnell, gründlich und tropffrei reinigen. Durch die automatische Wasserabsaugung während der Reinigung trocknen die Schuhe im Anschluss schnell für ein ideales Reinigungsergebnis im Handumdrehen. Mit praktischen Aufbewahrungsmöglichkeiten am Gerät sind alle Zubehöre stets griffbereit. Das 2-in-1-Tanksystem ermöglicht die Anwendung ohne Schmutzkontakt. Und auch nach der Reinigung überzeugt der Waschsauger mit seiner hygienischen Durchspülfunktion, um Bakterien- und Geruchsbildung zu unterbinden. Inklusive Shoe!Cleaner, Waschfugendüse und natürlichem Reinigungsmittel RM 519N.