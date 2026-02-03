SE 3 Compact Home Shoe N1
Der kraftvolle und energieeffiziente Waschsauger überzeugt mit fasertiefer Reinigung textiler Oberflächen wie Teppichen, kompakter Bauform sowie einer Durchspülfunktion zur Gerätereinigung.
Fasertiefe Reinigung und kompakte Bauform: Der Waschsauger SE 3 Compact Home Shoe N1 reinigt textile Oberflächen kraftvoll und energieeffizient. Dank der kompakten Bauweise ist das Gerät platzsparend zu verstauen, sodass es bei Bedarf schnell für die gründliche und komfortable Tiefenreinigung einsatzbereit ist. Schmutz wird von Polstermöbeln und Teppichen schnell und effektiv entfernt. Der flexible Saugschlauch garantiert hohen Komfort und Bewegungsfreiheit. Mit dem mitgelieferten Shoe!Cleaner lassen sich auch verschiedenste Arten von Sport- und Freizeitschuhen schnell, gründlich und tropffrei reinigen. Durch die automatische Wasserabsaugung während der Reinigung trocknen die Schuhe im Anschluss schnell für ein ideales Reinigungsergebnis im Handumdrehen. Mit praktischen Aufbewahrungsmöglichkeiten am Gerät sind alle Zubehöre stets griffbereit. Das 2-in-1-Tanksystem ermöglicht die Anwendung ohne Schmutzkontakt. Und auch nach der Reinigung überzeugt der Waschsauger mit seiner hygienischen Durchspülfunktion, um Bakterien- und Geruchsbildung zu unterbinden. Inklusive Shoe!Cleaner, Waschfugendüse und natürlichem Reinigungsmittel RM 519N.
Merkmale und Vorteile
Bewährte Kärcher Technologie für optimale ReinigungsergebnisseFasertiefe Reinigung von textilen Oberflächen. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen. Mühelose und schnelle Reinigung durch effiziente Sprühextraktions-Reinigungsmethode in Kombination mit kraftvollem und zugleich energieeffizientem Motor.
Innovativer Shoe!Cleaner zur optimalen Reinigung von SchuhenTropffreie Anwendung durch automatische Wasserabsaugung während des Reinigungsvorgangs. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung der Schuhe. Die Durchspülfunktion während der Reinigung verhindert eine Verschmutzung des Zubehörs. Die Hände bleiben sauber, und das Zubehör kann direkt nach der Verwendung verstaut werden.
Hygienische DurchspülfunktionNach der Reinigung wird das Gerät mit Hilfe der Durchspülfunktion gesäubert. Das beseitigt Schmutzreste und vermeidet unangenehme Gerüche durch Bakterienbildung. Ermöglicht eine sofortige Verstauung des sauberen Geräts.
Besonders kompaktes und platzsparendes Gerät
- Flexibel einsetzbar, auch an engen oder schwer zugänglichen Stellen.
- Mit praktischem Handgriff für einen schnellen und komfortablen Transport des Geräts.
- Platzsparende Geräteverstauung.
2-Tank-System
- Einfaches Befüllen des Frischwassertanks.
- Komfortables Entnehmen und Entleeren des Schmutzwassertanks ohne Schmutzkontakt.
Hochflexibler 2-in-1-Schlauch
- Integrierter Sprühschlauch für hohen Komfort während des Reinigens.
- Langer, hochflexibler Saugschlauch für eine bequeme Reinigung.
- Mit Drehgelenk am Schlauch für noch mehr Bewegungsfreiheit.
Praktische Zubehör- und Schlauchaufbewahrung
- Bequemer Transport mit nur einer Hand: Alle beiliegenden Zubehöre sowie der Schlauch können direkt am Gerät verstaut werden.
- Alle Zubehöre sind immer am Gerät angebracht und dadurch auch sicher am Einsatzort dabei.
Ablagefläche für kleine Zubehöre
- Praktisch für die Zwischenablage während des Reinigens.
- Ideal für Schwämme, Lappen und andere Kleinteile.
Einfache und komfortable Handhabung
- Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Gerätes.
- Intuitive Bedienung.
- Sofort bereit für die Reinigung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|500
|Aktionsradius (m)
|5,8
|Behälterinhalt Frischwasser (l)
|1,7
|Behälterinhalt Schmutzwasser (l)
|2,9
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Anschlusskabel (m)
|3,6
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|450 x 225 x 260
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 1.9 m
- Waschpolsterdüse: 88 mm
- Waschfugendüse
- Shoe!Cleaner
- Reinigungsmittel: Natürlicher Teppich- und Polsterreiniger RM 519N, 1 l
- 2-in-1-Komfort-System: integrierter Sprüh-Ex-Schlauch
Ausstattung
- Kabelaufbewahrung
- 2-Tank-System
- Praktische Schlauch- und Zubehöraufnahme
- Ablagefläche für Kleinteile
- Durchspülfunktion
Anwendungsgebiete
- Teppiche
- Polster
- Autositze
- Schuhe / Wanderschuhe
Zubehör
Reinigungsmittel
