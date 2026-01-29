SE 3 Compact Home Floor
Der kraftvolle und energieeffiziente Waschsauger überzeugt mit fasertiefer Reinigung textiler Oberflächen wie Teppichen, kompakter Bauform sowie einer Durchspülfunktion zur Gerätereinigung.
Fasertiefe Reinigung und kompakte Bauform: Der Waschsauger SE 3 Compact Home Floor reinigt textile Oberflächen kraftvoll und energieeffizient. Dank der kompakten Bauweise ist das Gerät platzsparend zu verstauen, sodass es bei Bedarf schnell für die gründliche und komfortable Tiefenreinigung einsatzbereit ist. Schmutz wird von Polstermöbeln und Teppichen schnell und effektiv entfernt. Der flexible Saugschlauch und das lange Kabel garantieren hohen Komfort, Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Die innovative 2-in-1-Waschdüse XXL ermöglicht in Kombination mit den Verlängerungsrohren bequemes und aufrechtes Reinigen von mittelgroßen Teppichen. Direkt am Handgriff verwendet ist eine Reinigung von größeren Polstern doppelt so schnell zu erledigen wie mit einer gängigen Waschpolsterdüse. Mit praktischen Aufbewahrungsmöglichkeiten am Gerät sind alle Zubehöre stets griffbereit. Das 2-in-1-Tanksystem ermöglicht die Anwendung ohne Schmutzkontakt. Und auch nach der Reinigung überzeugt der Waschsauger mit seiner hygienischen Durchspülfunktion, um Bakterien- und Geruchsbildung zu unterbinden. Inklusive Waschpolsterdüse, Waschfugendüse und Reinigungsmittel.
Merkmale und Vorteile
Bewährte Kärcher Technologie für optimale ReinigungsergebnisseFasertiefe Reinigung von textilen Oberflächen. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen. Mühelose und schnelle Reinigung durch effiziente Sprühextraktions-Reinigungsmethode in Kombination mit kraftvollem und zugleich energieeffizientem Motor.
Speziell entwickelte Zubehöre zur komfortablen TiefenreinigungDie innovative 2-in-1-Waschdüse XXL ermöglicht zusammen mit den Verlängerungsrohren bequemes Reinigen von mittelgroßen Teppichen. Auch direkt am Handgriff zur schnellen Polsterreinigung verwendbar. Mit der Waschpolsterdüse lassen sich tiefsitzende Verschmutzungen schnell und einfach reinigen, während die Waschfugendüse die Reinigung von besonders schwer zu erreichenden Stellen einfacher macht. Langer, hochflexibler Saugschlauch für eine bequeme Reinigung.
Hygienische DurchspülfunktionNach der Reinigung wird das Gerät mit Hilfe der Durchspülfunktion gesäubert. Das beseitigt Schmutzreste und vermeidet unangenehme Gerüche durch Bakterienbildung. Ermöglicht eine sofortige Verstauung des sauberen Geräts.
Besonders kompaktes und platzsparendes Gerät
- Flexibel einsetzbar, auch an engen oder schwer zugänglichen Stellen.
- Mit praktischem Handgriff für einen schnellen und komfortablen Transport des Geräts.
- Platzsparende Geräteverstauung.
2-Tank-System
- Einfaches Befüllen des Frischwassertanks.
- Komfortables Entnehmen und Entleeren des Schmutzwassertanks ohne Schmutzkontakt.
Hochflexibler 2-in-1-Schlauch
- Integrierter Sprühschlauch für hohen Komfort während des Reinigens.
- Langer, hochflexibler Saugschlauch für eine bequeme Reinigung.
- Mit Drehgelenk am Schlauch für noch mehr Bewegungsfreiheit.
Praktische Zubehör- und Schlauchaufbewahrung
- Bequemer Transport mit nur einer Hand: Alle beiliegenden Zubehöre sowie der Schlauch können direkt am Gerät verstaut werden.
- Alle Zubehöre sind immer am Gerät angebracht und dadurch auch sicher am Einsatzort dabei.
Ablagefläche für kleine Zubehöre
- Praktisch für die Zwischenablage während des Reinigens.
- Ideal für Schwämme, Lappen und andere Kleinteile.
Einfache und komfortable Handhabung
- Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Gerätes.
- Intuitive Bedienung.
- Sofort bereit für die Reinigung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|500
|Aktionsradius (m)
|6
|Behälterinhalt Frischwasser (l)
|1,7
|Behälterinhalt Schmutzwasser (l)
|2,9
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Anschlusskabel (m)
|3,6
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|450 x 225 x 260
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 1.9 m
- Sprühsaugrohre: 2 Stück, 0.5 m, Kunststoff
- 2-in-1 Waschdüse XXL
- Waschpolsterdüse: 88 mm
- Waschfugendüse
- Reinigungsmittel: Teppich- und Polsterreiniger RM 519, 100 ml
- 2-in-1-Komfort-System: integrierter Sprüh-Ex-Schlauch
Ausstattung
- Kabelaufbewahrung
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- 2-Tank-System
- Praktische Schlauch- und Zubehöraufnahme
- Ablagefläche für Kleinteile
- Durchspülfunktion
Videos
Anwendungsgebiete
- Teppiche
- Polster
- Autositze
Zubehör
Reinigungsmittel
SE 3 Compact Home Floor Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.