Fasertiefe Reinigung und kompakte Bauform: Der Waschsauger SE 3 Compact Home Floor reinigt textile Oberflächen kraftvoll und energieeffizient. Dank der kompakten Bauweise ist das Gerät platzsparend zu verstauen, sodass es bei Bedarf schnell für die gründliche und komfortable Tiefenreinigung einsatzbereit ist. Schmutz wird von Polstermöbeln und Teppichen schnell und effektiv entfernt. Der flexible Saugschlauch und das lange Kabel garantieren hohen Komfort, Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Die innovative 2-in-1-Waschdüse XXL ermöglicht in Kombination mit den Verlängerungsrohren bequemes und aufrechtes Reinigen von mittelgroßen Teppichen. Direkt am Handgriff verwendet ist eine Reinigung von größeren Polstern doppelt so schnell zu erledigen wie mit einer gängigen Waschpolsterdüse. Mit praktischen Aufbewahrungsmöglichkeiten am Gerät sind alle Zubehöre stets griffbereit. Das 2-in-1-Tanksystem ermöglicht die Anwendung ohne Schmutzkontakt. Und auch nach der Reinigung überzeugt der Waschsauger mit seiner hygienischen Durchspülfunktion, um Bakterien- und Geruchsbildung zu unterbinden. Inklusive Waschpolsterdüse, Waschfugendüse und Reinigungsmittel.