Fasertiefe Reinigung trifft auf ergonomischen Komfort und Multifunktionalität: Der Waschsauger SE 5 im attraktiven Schlittendesign sorgt für hygienische Sauberkeit auf vielen textilen Oberflächen wie Teppichböden, Polstern und Polstermöbeln, Vorlegern, Treppen mit Textilbelägen, Matratzen, Wandbehängen sowie Autositzen. Die bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie bietet dabei beste Reinigungsergebnisse: Frisches Leitungswasser und der Kärcher Teppichreiniger RM 519 werden mit Druck tief in die textilen Flächen eingesprüht und zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder abgesaugt – ideal geeignet für Familien, Allergiker und Haushalte mit Tieren. Der SE 5 ist ein multifunktionales 3-in-1-Produkt, das mit seinem umfangreichen Zubehör auch als vollwertiger Nass-/Trockensauger eingesetzt werden kann. Weitere Ausstattungsmerkmale: 2-Tank-System mit herausnehmbarem Frisch- und Schmutzwassertank, ergonomischer Tragegriff für einfachen Transport und eine praktische Zubehöraufbewahrung am Gerät. Nach der Anwendung lässt sich das Gerät einfach reinigen für eine lange Produktlebensdauer.