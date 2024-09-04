Dampfreiniger-Zubehöre
Für jede Reinigungsaufgabe das passende Zubehör: Mit dem umfangreichen Zubehörsortiment für Dampfreiniger von Kärcher sind Sie bestens gerüstet. Unsere Zubehörteile sind perfekt auf den täglichen Gebrauch sowie spezielle Anwendungen abgestimmt und ermöglichen eine maximale Individualisierung, passend zu Ihren individuellen Reinigungsbedürfnissen. Kompatibel mit allen aktuellen Geräten, bieten wir von Highlight-Zubehören wie Dampfglätter, XXL-Fugenbürste und flexible Handdüse bis hin zu kleinen Bürsten und Düsen für Detailarbeiten sowie großen Bodendüsen und Tüchern für großflächige Reinigungsarbeiten alles, was Sie für eine gründliche und effiziente Reinigung benötigen. Entdecken Sie die Vielfalt und erweitern Sie die Anwendungsmöglichkeiten Ihres Dampfreinigers optimal und komfortabel.
Glättet Falten effektiv und im Handumdrehen: der Kärcher Dampfglätter-Aufsatz
Ade Knitterfalten! Mit dem Dampfglätter wird Kleidung im Handumdrehen wieder glatt. Auch das Auffrischen von Kleidung, Vorhängen und vielen anderen Textilien geht damit einfach und schnell, und unangenehme Gerüche verschwinden. Der besonders trockene und heiße Dampf durchdringt das Gewebe und frischt die Fasern bis in die Tiefe auf. Das entstehende Kondenswasser wird in einem separaten Tank gesammelt, der ganz einfach am Waschbecken oder auch in den Tank des Dampfreinigers entleert werden kann.
Zubehör-Highlights
Unsere Zubehör-Highlights eröffnen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten und erhöhten Komfort für alle Dampfreiniger-Modelle mit Zubehöraufnahme.
Düsen und Bürsten
Die umfangreiche Auswahl an Düsen und Bürsten bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für jede Reinigungsaufgabe. Bürsten und kleine Aufsätze sind ideal zur Reinigung in Bad und Küche geeignet, etwa für Waschbecken, Armaturen, Duschen, Öfen, Kochfelder, Dunstabzugshauben und Grills. Mit den größeren Düsen lassen sich Böden und Fenster effizient reinigen sowie Teppiche auffrischen.
Tücher
Die Kärcher Tücher aus hochwertigen Materialien sind ideal für das Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und sorgen für perfekte Reinigungsergebnisse.
Entkalkung
Unsere Entkalkungskartuschen und -mittel sorgen für eine bis zu 10-mal längere Produktlebenszeit bei regelmäßiger Wartung bzw. Kartuschentausch.
Bügeln
Das Dampfbügelsystem von Kärcher verbindet Reinigung und Bügeln. Dank passendem Zubehör verwandelt sich der Dampfreiniger schnell und einfach in eine Bügelstation und spart bis zu 50 Prozent Bügelzeit bei 100-prozentigen Bügelergebnissen und sofort schranktrockener Wäsche.
Hier finden Sie alle Dampfreiniger-Zubehöre
