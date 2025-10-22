Hochdruckreiniger mit Benzinmotor

Maximale Mobilität – auch bei härtesten Bedingungen.

Jederzeit beste Reinigungsergebnisse garantieren die Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Gasoline Advanced-Reihe – und das völlig unabhängig von der Stromversorgung. Darüber hinaus ist das Gerät in der Lage, Wasser – beispielsweise aus Teichen oder Seen – anzusaugen und zur Reinigung zu verwenden.

Konzipiert für Einsätze unter härtesten Bedingungen.



Vorteile die überzeugen:

√ Zuverlässige und leistungsstarke Benzin-/Dieselmotoren für Einsätze ohne externe Stromversorgung

√ Klappbarer Schubbügel für eine kompakte Aufbewahrung

√ Sehr robuster Grundrahmen für härteste Einsätze

√ Große, pannensicherere Räder für höchste Mobilität

√ Großer Wasserfilter und Thermoventil für einen optimalen Schutz der Pumpe

√ Flexibles Rahmenkonzept mit optionalen Anbausätzen Cage-Schutzrahmen und Schlauchtrommel für eine große Anwendungsvielfalt

√ Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät