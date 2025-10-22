Hochdruckreiniger mit Benzinmotor
Kärcher Hochdruckreiniger mit Benzinmotor - die Unabhängigen. Wenn kein Strom vorhanden ist, garantieren unsere Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotoren höchste Flexibilität und Unabhängigkeit.
Maximale Mobilität – auch bei härtesten Bedingungen.
Jederzeit beste Reinigungsergebnisse garantieren die Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Gasoline Advanced-Reihe – und das völlig unabhängig von der Stromversorgung. Darüber hinaus ist das Gerät in der Lage, Wasser – beispielsweise aus Teichen oder Seen – anzusaugen und zur Reinigung zu verwenden.
Konzipiert für Einsätze unter härtesten Bedingungen.
Vorteile die überzeugen:
√ Zuverlässige und leistungsstarke Benzin-/Dieselmotoren für Einsätze ohne externe Stromversorgung
√ Klappbarer Schubbügel für eine kompakte Aufbewahrung
√ Sehr robuster Grundrahmen für härteste Einsätze
√ Große, pannensicherere Räder für höchste Mobilität
√ Großer Wasserfilter und Thermoventil für einen optimalen Schutz der Pumpe
√ Flexibles Rahmenkonzept mit optionalen Anbausätzen Cage-Schutzrahmen und Schlauchtrommel für eine große Anwendungsvielfalt
√ Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät
Vorteile unserer Kärcher Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Benzin-/Dieselmotoren
Maximale Unabhängigkeit
Die Geräte können durch zuverlässige Honda-/Yanmar-Motoren unabhängig von einer Stromquelle betrieben werden. Mit einer Tankfüllung können die Maschinen bis zu 2 Stunden betrieben werden. Falls erforderlich können die Maschinen Wasser aus Seen oder Teichen ansaugen.
Ergonomisches Rahmenkonzept
Einfaches Kippen und leichter Transport auch auf unebenem Gelände.
Klappbarer Schubbügel
Kompakte Abmessungen, wenn die Geräte aufbewahrt werden. Die Geräte können in einem Kombi transportiert werden.
Pannensichere Räder
Durch die pannensicheren Räder sind die Geräte stets einsatzbereit und eine Befüllung mit Luft ist nicht erforderlich.
Großer Wasserfilter
Schutz der Hochdruckpumpe, sogar wenn die Geräte mit Wasser von geringerer Qualität betrieben werden.
Thermo- und Sicherheitsventile
Das Thermoventil schützt die Hochdruckpumpe vor Überhitzung im Kreislaufbetrieb. Die Sicherheitsventile schützen das Gerät im Störungsfall.
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Kärcher Professional Kaltwasser-Hochdruckreiniger erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern.
Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular.
Professional-Newsletter: Wenn Sie zukünftig über Produktneuheiten und Aktionen von Kärcher informiert werden wollen, melden Sie sich jetzt zu unserem gewerblichen Newsletter an.