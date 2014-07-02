Höchstdruckreiniger
Höchstdruck Reinigungssysteme. Noch mehr Leistung für anspruchsvolle Aufgaben. Höchstdruckreiniger von Kärcher. Wenn die Abtragsleistung herkömmlicher Hochdruckreiniger nicht mehr ausreicht, kommen unsere Höchstdruckreiniger zum Einsatz. Dank Ultrahochdruck (UHP) können somit selbst hartnäckigste Verschmutzungen sowie Beschichtungen zuverlässig entfernt werden. Ideal für härteste Einsätze in der Industrie und Bauwirtschaft.
So wird Schmutz nicht zu Ihrer Baustelle!
Reinigung von Baumaschinen
- Schalungen
- Gerüste
- Fahrzeuge
Reinigung von Bauequipment
- Ketten
- Mischwellen
- Rührkessel
Reinigung von Metalloberflächen
- Lackierkabinen
- Gitterroste
- Maschinenteile
Das robuste Cage-Design.
Für mehr Stabilität und bessere Reinigungsergebnisse.
Das robuste Cage-Design schützt das gesamte Gerät rundum und erlaubt eine sichere Kranverladung. Das Sackkarren-Prinzip für den einfachen Transport und viele weitere Details machen diese Geräte zur ersten Wahl für den professionellen Einsatz. Egal, ob als Benzin- oder als Elektrovariante.
Mehr Reinigungslösungen für den Bau.
Rundum reinigen mit Kärcher.
Mit den Lösungen von Kärcher sind Sie im Baugewerbe in jeglichen Situationen bestens gerüstet und profitieren von der hochwertigen Professional-Technologie:
- Erwiesene Langlebigkeit und Robustheit
- Aufeinander abgestimmte Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel
- Leicht zu transportieren
- Höchst leistungsfähige und effektive Geräte für den Profieinsatz
- Geringer Verbrauch und hohe Wirtschaftlichkeit
