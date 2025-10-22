HDS Trailer
Der mobile Dampfstrahler von Kärcher: die unabhängige Allround-Lösung für den professionellen Einsatz in Kommune, Baugewerbe und Industrie. Konfigurierbar, hoch effizient, zuverlässig und einfacher zu bedienen. 500 l Wasser und 100 l Kraftstoff an Bord ermöglichen bis zu 60 min. autarken Einsatz, ganz ohne Strom- oder Wasseranschluss.
HDS-Trailer: Höchste Mobilität und Zuverlässigkeit auf Achse.
Die Geräteklasse im Bereich der trailerbasierten Heißwasser-Hochdruckreiniger steht für außerordentliche Mobilität und höchste Bedienerfreundlichkeit. Der autarke Betrieb der HDS-Trailer ermöglicht zudem vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
√ Mobiler und unabhängiger Heißwasser-Hochdruckreiniger.
√ Unabhängig vom Strom- und Wassernetz:
Große Wasser- und Diesel-Tanks für maximale Unabhängigkeit und lange Einsatzzeiten
√ Individuelle Gerätekonfiguration.
√ Einfaches Handling: Bedienung mit EASY-Operation.
√ Zubehör für alle Reinigungsaufgaben ist integriert.
√ Einsatzmöglichkeiten: Fassadenreinigung, Baumaschinen und sonstiges Equipment, Öffentliche Plätze und
Gebäude, Verkehrswege, Bahnhöfe und Brücken
Produktübersicht
Individuelle Konfiguration Ihres HDS-Trailers
Mit den HDS-Trailern bietet Kärcher für jede Anforderung die richtige Maschine. Dank individueller Konfigurationsmöglichkeiten kann der Trailer exakt nach den jeweiligen Kundenbedürfnissen und je nach Anwendungsspektrum zusammengestellt werden.
HDS-Trailer in Kommunen
Hochdruckreinigung gehört im kommunalen Bereich zum Tagesgeschäft. Die Vielfalt und räumliche Trennung möglicher Anwendungen erfordert von geeigneten Reinigungsgeräten weit mehr, als lediglich Wasser im Hochdruck auszubringen. Mobilität und autarker Einsatz sind hier wichtige Argumente, die eindeutig für die HDS-Trailer sprechen
Mögliche Einsatzbereiche eines HDS-Trailers in Kommunen:
- Reinigung von öffentlichen Bereichen
Stadtmobiliar, Mülleimer, Freiflächen, Spielgeräte
- Reinigung von Verkehrsinfrastruktur
Straßen, Tunnels, Ampeln und Schilder
- Parkhausreinigung
Schranken, Böden, Wände
- Gebäudereinigung im Außenbereich
Wände, Türen, Dächer und Portale
- Spezialreinigung
Spurenlose Entfernung von Graffiti und Kaugummis
HDS-Trailer im Baugewerbe
Auf dem Bau zählen Mobilität und hohe Leistung gleichermaßen. Druck und Wassermenge sind entscheidend, um selbst hartnäckigste Verschmutzungen zu beseitigen. Und genauso wichtig ist es, problemlos an den zu reinigenden Ort zu gelangen
Mögliche Einsatzbereiche eines HDS-Trailers im Baugewerbe:
- Fassadenreinigung und -sanierung
- Reinigung von Baufahrzeugen und Ausrüstung
Gerüste, Betonglocken und Verschalungen
- Restauration von Denkmälern
- Gebäudesanierung nach Bränden
Unkrautvernichtung mit Heißwasser
Mit den Kärcher Unkrautlanzen WR 20 oder WR 50 und einem Heißwasser-Hochdruckreiniger können Sie unerwünschten Bewuchs ganz ohne Herbizide entfernen. Nur mit heißem Wasser. Und damit schonend für Umwelt und Oberflächen.
Videos
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Kärcher Professional Hochdruckreiniger erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern.
Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular.
Professional-Newsletter: Wenn Sie zukünftig über Produktneuheiten und Aktionen von Kärcher informiert werden wollen, melden Sie sich jetzt zu unserem gewerblichen Newsletter an.