HDS-Trailer: Höchste Mobilität und Zuverlässigkeit auf Achse.

Die Geräteklasse im Bereich der trailerbasierten Heißwasser-Hochdruckreiniger steht für außerordentliche Mobilität und höchste Bedienerfreundlichkeit. Der autarke Betrieb der HDS-Trailer ermöglicht zudem vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.

√ Mobiler und unabhängiger Heißwasser-Hochdruckreiniger.

√ Unabhängig vom Strom- und Wassernetz:

Große Wasser- und Diesel-Tanks für maximale Unabhängigkeit und lange Einsatzzeiten

√ Individuelle Gerätekonfiguration.

√ Einfaches Handling: Bedienung mit EASY-Operation.

√ Zubehör für alle Reinigungsaufgaben ist integriert.

√ Einsatzmöglichkeiten: Fassadenreinigung, Baumaschinen und sonstiges Equipment, Öffentliche Plätze und

Gebäude, Verkehrswege, Bahnhöfe und Brücken