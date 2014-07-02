Heißwasser-Hochdruckreiniger
Mit Hochdruck effizient. Mit Heißwasser noch mehr. Mit Heißwasser reinigen Hochdruckreiniger bei gleichbleibendem Druck noch besser. Die Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger, häufig auch Dampfstrahler genannt, überzeugen durch höchsten Bedienkomfort und modernste Technik. Heißwasser-Hochdruckreiniger können die Wassertemperatur von circa 12 °C auf bis zu 155 °C erhöhen. Dies ermöglicht eine Reduzierung des Arbeitsdrucks, des Zeiteinsatzes sowie der Menge einzusetzender Reinigungsmittel. Die Reinigung mit Heißwasser bietet dadurch verschiedene Möglichkeiten der Optimierung des Reinigungsvorgangs und überzeugende Vorteile.
Superklasse-Heisswasser-Hochdruckreiniger
Ob Baustelle oder Stall: Um hartnäckigen Schmutz zu entfernen, ist Höchstleistung gefragt. Genau das bringen unsere Heißwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse. Die High-End-Varianten punkten mit Topzubehör und ergonomischer Handhabung, die Classic-Geräte fokussieren auf einfachste Bedienung und eine robuste Bauweise. Dem Schmutz die Stirn bieten – mit bis zu 200 Bar Druck und 1300 l/h Fördermenge.
Mittelklasse-Heisswasser-Hochdruckreiniger
Auf dem Bau oder in der Landwirtschaft zu reinigen, ist harte Arbeit. Genau dafür sind unsere Mittelklasse-Heißwasser-Hochdruckreiniger entwickelt. Mit Topzubehör und ergonomischer Handhabung oder fokussiert auf einfachste Bedienung und robuste Bauweise – je nach Bedarf. Immer dabei: hohe Qualität und Höchstleistung, mit maximal 210 Bar Druck und 1000 l/h Fördermenge. Das sind die neuen Geräte der Mittelklasse.
Kompaktklasse
Fahrzeuge reinigen. Motorwäschen durchführen. Außentreppen von Schmutz befreien. Mit Heißwasser-Hochdruck bis 180 bar und 900 l/h. Das ist die neue Kompaktklasse.
Uprightklasse
Die leistungsfähigen und robusten Geräte bestechen vor allem durch die Manövrierfähigkeit und den einfachen Transport. Dadurch ist die Uprightklasse die wirtschaftliche Alternative für unterschiedlichste Handwerksbetriebe, kleine Autowerkstätten oder Reinigungsdienstleister.
Spezialklasse
Wenn Abgase stören oder verboten sind: In Hygieneräumen, Krankenhäusern, Großküchen oder Badeanstalten kommt die Spezialklasse mit elektrischer Heizung zum Einsatz.
Verbrennungsmotor
Wenn kein Strom vorhanden ist, garantieren Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor – wahlweise auch mit Biodiesel betrieben – für höchste Flexibilität und Unabhängigkeit.
HDS Trailer
Die mobile und unabhängige Allround-Lösung für den professionellen Einsatz in Kommune, Baugewerbe und Industrie. Konfigurierbar, hoch effizient, zuverlässig und einfacher zu bedienen. 500 l Wasser und 100 l Kraftstoff an Bord ermöglichen bis zu 60 min. autarken Einsatz, ganz ohne Strom- oder Wasseranschluss.
Heißwasser-Hochdruckreiniger bzw. Dampfstrahler für den professionellen Einsatz.
Effizienz ist nicht zuletzt das Ergebnis von optimaler Anpassung der Leistung an die gestellten Aufgaben. Kärcher Heißwasser Hochdruckreiniger, häufig auch Dampfstrahler genannt, stehen in unterschiedlichen Leistungsklassen und Ausführungen zur Verfügung, die für praktisch jeden Anwender und Einsatzzweck das richtige Gerät bieten.
Heißwasser Hochdruckreiniger können die Wasserzulauftemperatur von ca. 12 °C auf bis zu 155 °C erhöhen. Dies ermöglicht eine Reduzierung des Arbeitsdrucks, des Zeiteinsatzes sowie der Menge einzusetzender Reinigungsmittel. Die Reinigung mit Heißwasser bietet somit verschiedene Möglichkeiten zur Optimierung des Reinigungsvorgangs.
Energie sparen mit eco!efficiency-Stufe
Mit Heißwasser unter Hochdruck werden vergleichbare Reinigungsergebnisse bei deutlich verringertem Wassereinsatz erzielt. Darüber hinaus kommt bei Heißwasser-Hochdruckreinigern die eco!efficiency-Stufe zum Einsatz. Ist sie aktiv, wird die Wassertemperatur auf 60 °C geregelt, denn diese Temperatur ist für die meisten Reinigungsaufgaben völlig ausreichend. Die Brenner der Heißwasser-Hochdruckreiniger sind besonders effizient und umweltfreundlich – das hat der Verband EUnited Cleaning bestätigt. Kärcher ist der weltweit erste Reinigungsgerätehersteller, der eine solche Zertifizierung erhalten hat.
Vorteile der Heißwasser-Hochdruckreinigung
- Effektiveres Aufbrechen von Schmierstoffrückständen
- Kürzere Reinigungszeiten und Lohnkosteneinsparung
- Keimreduzierende Wirkung
- Kürzere Trocknungszeit
- Deutlich reduzierter Reinigungsmitteleinsatz
- Schonung empfindlicher Oberflächen und gleicher Reinigungseffekt bei niedrigerem Arbeitsdruck
Unkrautvernichtung mit Heißwasser
Mit den Kärcher Unkrautlanzen WR 20 oder WR 50 und einem Heißwasser-Hochdruckreiniger können Sie unerwünschten Bewuchs ganz ohne Herbizide entfernen. Nur mit heißem Wasser. Und damit schonend für Umwelt und Oberflächen.
