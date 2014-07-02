Heißwasser-Hochdruckreiniger bzw. Dampfstrahler für den professionellen Einsatz.

Effizienz ist nicht zuletzt das Ergebnis von optimaler Anpassung der Leistung an die gestellten Aufgaben. Kärcher Heißwasser Hochdruckreiniger, häufig auch Dampfstrahler genannt, stehen in unterschiedlichen Leistungsklassen und Ausführungen zur Verfügung, die für praktisch jeden Anwender und Einsatzzweck das richtige Gerät bieten.

Heißwasser Hochdruckreiniger können die Wasserzulauftemperatur von ca. 12 °C auf bis zu 155 °C erhöhen. Dies ermöglicht eine Reduzierung des Arbeitsdrucks, des Zeiteinsatzes sowie der Menge einzusetzender Reinigungsmittel. Die Reinigung mit Heißwasser bietet somit verschiedene Möglichkeiten zur Optimierung des Reinigungsvorgangs.