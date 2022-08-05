Vorteile von Heißwasser-Hochdruckreinigern
Mit Heißwasser reinigen Hochdruckreiniger bei gleichbleibendem Druck noch besser. Neben besseren Ergebnissen und einer schnelleren Reinigungs- und Trocknungszeit lässt sich mit Heißwasser-Hochdruckreinigern eine messbare Keimreduktion erreichen. Mithilfe der Dampfstufe können empfindliche Oberflächen sogar mit bis zu 155 °C schonend gereinigt werden. Darüber hinaus ermöglichen die Geräte eine Reduzierung des Arbeitsdrucks, des Zeiteinsatzes sowie der Menge einzusetzender Reinigungsmittel. Die Reinigung mit Heißwasser bietet dadurch einige Vorteile und verschiedene Möglichkeiten, den Reinigungsvorgang zu optimieren.
Noch effizienter mit Heißwasser
Hochdruckreiniger sind eine feste Größe, wenn es um rationelles Reinigen und Sauberkeit geht. Gegenüber drucklosen Verfahren zeichnen sie sich durch einen geringen Wasserverbrauch und hohe Reinigungskraft aus. Noch mehr Vorteile bieten beheizte Hochdruckreiniger, die bis zu 80 °C heißes Wasser erzeugen und hartnäckigem Schmutz noch schneller und effektiver zu Leibe rücken. Gewerblichen Anwendern liefert die Kombination aus Heißwasser und Hochdruck – neben klaren Vorteilen wie weniger oder keine Reinigungsmittel und kürzere Trocknungszeiten – vor allem mehr Wirtschaftlichkeit.
Vorteile der Heißwasser-Hochdruckreinigung im Überblick
- Effektiveres Aufbrechen von Schmierstoffrückständen
- Kürzere Reinigungszeiten und Lohnkosteneinsparung
- Keimreduzierende Wirkung und Vireninaktivierung
- Kürzere Trocknungszeit
- Deutlich reduzierter Reinigungsmitteleinsatz
- Schonung empfindlicher Oberflächen und gleicher Reinigungseffekt bei niedrigerem Arbeitsdruck
Zahlreiche Vorteile: schnellere und effizientere Reinigung mit Heißwasser-Hochdruckreinigern
Funktionsweise Heißwasser-Hochdruckreiniger
Heißwasser-Hochdruckreiniger können die Wassertemperatur von ca. 12 °C auf bis zu 155 °C in der Dampfstufe erhöhen. Auf Temperatur gebracht wird das Wasser bei den beheizten Hochdruckreinigern in einem Brennerkessel mit doppelt gewendelter Heizschlange, die sich durch eine kompakte Bauweise und hohe Heizleistung auszeichnet. Der schadstoffarme Brenner kann mit regulärem Biodiesel betrieben werden. Wahlweise gibt es auch Geräte mit elektrischem Boiler. Sie kommen dort zum Einsatz, wo völlige Abgasfreiheit gefordert ist – etwa in Großküchen, Schwimmbädern oder anderen geschlossenen Räumen. Bei voller Förderleistung und maximalem Arbeitsdruck wird das Hochdruckwasser auf max. 85 °C erhitzt.
Durch Reduzieren der Wassermenge kann in der Heizschlange bis zu 155 °C heißer Dampf erzeugt und so die besonders oberflächenschonende und intensive Dampfstufe aktiviert werden.
Heißwasser-Hochdruckreiniger zur Reinigung und Desinfektion großer Flächen
Die intensive und penible Reinigung mit Hochdruckreinigern bietet die Möglichkeit, einen hohen Hygienestandard zu erreichen. Mit ihnen können nicht nur Stellen erreicht werden, die manuell schwer zugänglich sind, wie zum Beispiel Spalten und Risse. Sie helfen vor allem bei der Reinigung und Desinfektion großer Flächen, wie Decken, Wände und Böden, und können Keime, Bakterien und Viren wirksam bekämpfen.
Die Verwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln spielt bei den Reinigungsprozessen eine wichtige Rolle. Was viele jedoch nicht wissen: Auch heißes Wasser leistet einen wesentlichen Beitrag zur Bekämpfung von Krankheitserregern. So hat die Wassertemperatur beim Einsatz von Hochdruckreinigern eine große Auswirkung auf die Reduzierung der Keime, Viren- und Bakterienkolonien: Durch die Kombination von Hochdruck und dem bis zu 85 °C heißen Wasser wird eine wesentliche Verringerung der Verkeimung erzielt. Oft ist diese ohne Desinfektionsmittel erzielte Keimreduktion ausreichend, um den Hygieneansprüchen zu genügen. Um den Beitrag von Heißwasser zu unterstützen, wird die Zugabe von Desinfektionsmittel durch den Hochdruckreiniger empfohlen.