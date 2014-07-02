Für Anwender mit regelmäßig hohem Reinigungsbedarf, der Bedienung mehrerer Einsatzbereiche oder einem kontinuierlichen Reinigungsaufkommen sind stationäre Hochdruckreiniger die optimale Lösung.

Sie sind modellabhängig für den Ein- oder Mehrlanzenbetrieb konzipiert, wobei der Mehrlanzenbetrieb den gleichzeitigen Einsatz an verschiedenen Entnahmestellen erlaubt und somit Ihre individuellen Anforderungen perfekt abdeckt.