Stationäre Hochdruckreiniger

Stationäre Hochdruckreiniger – eine Basis, viele Einsatzorte Stationäre Hochdruckreiniger von Kärcher sind überall dort geeignet, wo platzsparend an mehreren Stellen gleichzeitig gereinigt und desinfiziert werden soll.

Kärcher Heißwasser

Heißwasser

Die öl- bzw. gasbeheizten stationären Heißwasser-Hochdruckreiniger bieten hohe Reinigungsleistung und höchste Effizienz.

Kärcher Kaltwasser

Kaltwasser

Stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger sind mit bis zu 85 °C Wassereingangstemperatur und wahlweise Mehrlanzenbetrieb höchstflexibel für jeden Einsatz.

Kärcher Heißwassererzeuger

Heißwassererzeuger

Wenn kein heißes Wasser aus der Leitung kommt und Öl- oder Gasheizungen nicht aufgestellt werden dürfen, kommen die elektrischen Heißwassererzeuger zum Einsatz.

Merkmale

Heißwasser

Die öl- und gasbeheizten, stationären Heißwasser-Hochdruckreiniger bieten eine hohe Heizleistung. Darüber hinaus überzeugen sie aufgrund ihrer effizienten und umweltschonenden Kärcher Brennertechnologie, made in Germany.

Bild vom Kärcher HDS-St Gas Heißwasser-Hochdruckreiniger

HDS-St Gas

Arbeitsdruck: 210 bar
Fördermenge: 1000 l/h

Bild vom Kärcher HDS-St Öl Heißwasser-Hochdruckreiniger

HDS-St Öl

Arbeitsdruck: bis 210 bar
Fördermenge: 800 – 1300 l/h

Kaltwasser

Die Kaltwasser-Hochdruckreiniger sind in der Lage, Wassertemperaturen von bis zu 85 °C zu verarbeiten und werden überall dort eingesetzt, wo eine hohe Fördermenge benötigt wird.

Bild vom Kärcher HD-St Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HD-St

(bis 60 °C im Zulauf)
Arbeitsdruck: bis 210 bar
Fördermenge: 800 – 1700 l/h

Bild vom Kärcher HD-St-H Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HD-St-H

(bis 85 °C im Zulauf)
Arbeitsdruck: bis 190 bar
Fördermenge: 800 – 1700 l/h

Je nach Modell bieten Kärcher stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger auch die Möglichkeit des Mehrlanzenbetriebs. Dies ermöglicht mehreren Anwendern, gleichzeitig zu arbeiten, wodurch ihre Reinigungsprozesse deutlich beschleunigt werden.

Bild vom Kärcher HDC Classic Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HDC Classic

(bis 85 °C im Zulauf)
Arbeitsdruck: 80 oder 160 bar
Fördermenge: 2000 l/h
Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Bild vom Kärcher HDC Standard Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HDC Standard

(bis 85 °C im Zulauf)
Arbeitsdruck: 80 oder 160 bar
Fördermenge: 4000 / 6000 / 8000 l/h
Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Heißwassererzeuger

Diese elektrischen Heißwassererzeuger werden in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger eingesetzt und können Wasser mit elektrischer Energie erwärmen.

Bild vom Kärcher HWE 13/21-42 kW Heißwassererzeuger

HWE 13/21-42 kW

Arbeitsdruck: bis 210 bar
Fördermenge: bis 1300 l/h
Heizleistung: 42 kW
Temperatur: bis 95 °C
Installation im Hochdruck

Bild vom Kärcher HWE HWE 860 Heißwassererzeuger

HWE 860

Fördermenge: bis 1300 l/h
Heizleistung: 24 kW
Temperatur: bis 85 °C
Installation im Niederdruck (Boiler)

Zentrale Power – flexible Reinigung

Für Anwender mit regelmäßig hohem Reinigungsbedarf, der Bedienung mehrerer Einsatzbereiche oder einem kontinuierlichen Reinigungsaufkommen sind stationäre Hochdruckreiniger die optimale Lösung.

Sie sind modellabhängig für den Ein- oder Mehrlanzenbetrieb konzipiert, wobei der Mehrlanzenbetrieb den gleichzeitigen Einsatz an verschiedenen Entnahmestellen erlaubt und somit Ihre individuellen Anforderungen perfekt abdeckt.

Darstellung von Einsatzbereichen von stationären Hochdruckreinigern

Ihre Vorteile

Kärcher bietet eine umfassende Auswahl an stationären Hochdruckreinigern, die für die Innen- und Außenreinigung konzipiert sind und sowohl mit Kalt- als auch Heißwasser betrieben werden können, um selbst hartnäckigsten Schmutz effektiv zu entfernen.

Die stationären Hochdruckreiniger von Kärcher sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, mit unterschiedlichem Druck- und Wasserdurchfluss, um vielseitige Reinigungsaufgaben zu bewältigen. Sie können flexibel angepasst werden, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Kärcher stationäre Hochdruckreiniger sind darauf ausgelegt, eine intuitive Bedienung zu gewährleisten und die Belastung der Benutzer zu minimieren. Einfache Installation und ein benutzerfreundliches Bedienfeld reduzieren das Risiko von Bedienerfehlern und ermöglichen effizientes Arbeiten.

Die Hochdruckreiniger lassen sich dank unseres cleveren Servicekonzepts unkompliziert instand halten, was zu reduzierten Ausfallzeiten und einer langen Lebensdauer führt. Zertifizierte Servicetechniker stehen zur Verfügung, um Wartung, Reparaturen und die Behebung von Störungen durchzuführen.

Eine vielfältige Auswahl an Zubehör unterstützt effizient bei allen Reinigungsarbeiten und sorgt für einen sicheren, komfortablen Betrieb unter verschiedenen Arbeitsbedingungen. Finden Sie Ihr passendes Zubehör hier: https://www.kaercher.com/de/zubehoer.html

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Wofür auch immer Sie Hochdruckreinigung einsetzen wollen – unsere Experten begleiten Sie gerne bei der Inbetriebnahme Ihrer stationären Anlage.

Mann reinigt Fahrzeugunterboden mit Hochdruckreiniger

Automotive

Der stationäre Hochdruckreiniger kann in einem separaten Technikraum untergebracht werden. So sind Wartungsarbeiten jederzeit problemlos möglich, ohne den laufenden Betrieb in empfindlichen Bereichen wie Lackierereien oder Werkstätten zu stören. 

Mann reinigt industriellen Mixer mit Hochdruckreiniger

Lebensmittelindustrie

Durch separate Schlauchsets und Zubehör an jeder Entnahmestelle wird die Übertragung von Keimen zwischen verschiedenen Hygienebereichen effektiv unterbunden.

Mann reinigt Kommunalfahrzeug mit Hochdruckreiniger

Public Services

Mit stationären Hochdruckreinigern halten Kommunen, Bauhöfe und Wertstoffhöfe ihre Fahrzeuge und Anlagen mühelos sauber. Diese Systeme sorgen nicht nur für Sauberkeit, sondern auch dafür, dass alles einwandfrei funktioniert – und das, ohne den Betriebsablauf zu stören. So bleiben Fahrzeuge und Maschinen länger einsatzbereit, und wertvolle Zeit wird gespart.

Mann reinigt Stall mit Hochdruckreiniger

Landwirtschaft

Stationäre Hochdruckreiniger minimieren Unfallrisiken durch feste Installation, da keine Schläuche herumliegen. Dies sorgt für Ordnung und Sicherheit. Zudem verhindern sie in der Landwirtschaft die Verschleppung von Krankheiten zwischen Stallungen, da Geräte nicht transportiert werden müssen.

Effizient und wirtschaftlich in jedem Einsatz

Bequem, sicher und jederzeit sofort verfügbar

Investitionen in stationäre Hochdruckreiniger sind gut angelegtes Kapital. Wartung nur eines Geräts. Verkürzte Reinigungszeiten ohne Rüstvorgang. Kein Gerätetransport. Geringerer Platzbedarf.

Überdies leisten sie wichtige Beiträge zu Betriebssicherheit und Arbeitsschutz: Abschirmung der Mitarbeiter vor Lärm und Abgasen. Vermeidung von Fehlbedienung durch Unbefugte.

Mit dem umfangreichen Kärcher Zubehörsortiment können Reinigungsplätze ganz nach Bedarf ausgerüstet und nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten erschlossen werden. Und nicht zuletzt sorgt die fachgerechte Installation und technische Überwachung für umfassende Anlagensicherheit.

Ein stationärer Hochdruckreiniger optimiert Ihre Reinigungsprozesse, erhöht die Sicherheit und spart Ihnen langfristig Zeit und Kosten.

Mann öffnet Schaltbox von stationärem Hochdruckreiniger

Zubehör

Mann besprüht Bauteil mit Schaum

Kärcher bietet ein sehr breites Spektrum an Zubehör für stationäre Hochdruckreiniger an. So können wir jedes noch so spezifische Reinigungsproblem lösen.

Zubehör
