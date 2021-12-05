Tipp 1: Wann und wo muss man Laub entfernen?

Warum muss man Laub überhaupt entfernen? Auf bestimmten Flächen rund ums Haus gibt es in vielen Regionen eine Pflicht zur Laubbeseitigung, ähnlich wie die Räumpflicht bei Schnee und Eis: Auf Gehwegen muss der anliegende Grundstückseigentümer das Laub beseitigen und kann diese Pflicht auch an seine Mieter weiterreichen. Man sollte die Blätter so oft entfernen, dass sichergestellt ist, dass Passanten nicht ausrutschen können. In Einfahrten ist es aus dem gleichen Grund sinnvoll, Laub im Herbst zu entfernen, damit es Bremswege nicht beeinträchtigen kann.

Dagegen muss man Laub im Garten, unter Bäumen und Hecken nicht unbedingt entfernen. Hier kann man bis zum Frühjahr warten, um kleineren Tieren wie Igeln und Insekten Schutz zu bieten. Außerdem können die Blätter als Frostschutz und natürlicher Dünger für die Gartenbepflanzung dienen. Auf Beeten sollte das Laub jedoch nicht so dick liegen, dass keine Luft mehr an den Boden gelangt. Wer befürchtet, dass Herbststürme das Laub ohnehin wegwehen, kann es zusätzlich mit Zweigen, etwa von Nadelhölzern, abdecken. Im Frühjahr kann man dann ab März/April die Abdeckung und das Laub entfernen.

Ausnahmen im Garten sind Rasenflächen: Wer Wert auf einen gepflegten Rasen legt, sollte das Laub entfernen, weil sich sonst gelbe Flecken bilden, wo das Gras kein Sonnenlicht bekommt. Das ginge theoretisch mit dem Rasenmäher – je nach Dicke der Laubschicht. Aber Laub mit dem Rasenmäher zu entfernen, ist nicht besonders tierfreundlich. Besser geeignet ist ein Rechen oder, wenn man Kräfte sparen möchte, ein Laubbläser/-sauger.