Nasse Blätter, Rasen- und Heckenschnittreste kleben gern am Boden fest wie tapeziert. Vor allem aus Ecken sind feuchte Pflanzenreste kaum mehr herauszubekommen. Um diesen Bodensatz zügig zu beseitigen, braucht es einen ganzen Aufräumtrupp. Oder den akkubetriebenen BLV 36-240 Battery, der schafft es alleine. Mit High-Power und einem Luftstrom von 770 m³/h beseitigt der kraftvolle Laubsauger gerade auch nasse Grünabfälle. Die benötigte Tatkraft lässt sich stufenlos über die Drehzahl regulieren, sodass zwischen maximaler Akkulaufzeit oder Leistung gewählt werden kann. Ein weiterer Wahlhebel sorgt für einen Wechsel zwischen den Einstellungen Blasen oder Saugen, die auch in Kombination verwendet werden können. Beim Saugen kommt der große Laubsack zum Einsatz, in den sämtliche Grünabfälle gleich kleingehäckselt werden. Damit der Umgang bei längeren Arbeitsintervallen nicht ermüdend ist, wurde auf Tragekomfort mittels eines ergonomischen Zweihandgriffs zur optimalen Gewichtsverteilung und auf abnehmbare Führungsrollen geachtet. Diese gestalten das Arbeiten leicht und effizient. Saug- und Blasrohr können ebenfalls separat abgenommen werden. Ein Akku ist nicht im Set enthalten.