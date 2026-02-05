BLV 36-240 Battery
Der leistungsstarke Laubsauger BLV 36-240 Battery bläst, saugt und häckselt gerade auch nasse Grünabfälle mit bis zu 240 km/h einfach weg. Saug- und Blasrohr sind separat abnehmbar.
Nasse Blätter, Rasen- und Heckenschnittreste kleben gern am Boden fest wie tapeziert. Vor allem aus Ecken sind feuchte Pflanzenreste kaum mehr herauszubekommen. Um diesen Bodensatz zügig zu beseitigen, braucht es einen ganzen Aufräumtrupp. Oder den akkubetriebenen BLV 36-240 Battery, der schafft es alleine. Mit High-Power und einem Luftstrom von 770 m³/h beseitigt der kraftvolle Laubsauger gerade auch nasse Grünabfälle. Die benötigte Tatkraft lässt sich stufenlos über die Drehzahl regulieren, sodass zwischen maximaler Akkulaufzeit oder Leistung gewählt werden kann. Ein weiterer Wahlhebel sorgt für einen Wechsel zwischen den Einstellungen Blasen oder Saugen, die auch in Kombination verwendet werden können. Beim Saugen kommt der große Laubsack zum Einsatz, in den sämtliche Grünabfälle gleich kleingehäckselt werden. Damit der Umgang bei längeren Arbeitsintervallen nicht ermüdend ist, wurde auf Tragekomfort mittels eines ergonomischen Zweihandgriffs zur optimalen Gewichtsverteilung und auf abnehmbare Führungsrollen geachtet. Diese gestalten das Arbeiten leicht und effizient. Saug- und Blasrohr können ebenfalls separat abgenommen werden. Ein Akku ist nicht im Set enthalten.
Merkmale und Vorteile
Saug- und Blasrohr einzeln abnehmbarErmüdungsfreies Arbeiten durch Gewichtsreduktion über separat abnehmbare Teile.
Variable DrehzahlregulierungErmöglicht stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit je nach Aufgabe.
Wahlhebel zur FunktionseinstellungStufenlose Einstellung zwischen Saugen und Blasen, auch in Kombination möglich.
Zweithandgriff
- Sichert eine optimale Gewichtsverteilung und einfache Handhabung.
Abnehmbare Führungsrollen
- Gestalten das Arbeiten leichter und zugleich effizienter.
45 Liter Fangsackvolumen
- Garantiert langes, unterbrechungsfreies Arbeiten.
Häckselrad aus Metall
- Verbessert die Häckselleistung und erhöht die Lebensdauer des Geräts.
Bürstenloser Motor
- Für eine längere Laufzeit und verbesserte Lebensdauer des Geräts.
Abnehmbare Flachdüse
- Für die präzise und punktuelle Reinigung. Das Laub kann z.B. gezielt auf einen Haufen geblasen werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Antrieb
|Bürstenloser Motor
|Turbo Boost Knopf
|Nein
|Geschwindigkeitsregulierung
|Ja
|Arbeitslautstärke (dB(A))
|104
|Blasmodus Luftgeschwindigkeit (km/h)
|max. 240
|Saugmodus Luftgeschwindigkeit (km/h)
|max. 130
|Fangsackvolumen (l)
|45
|Spannung (V)
|36
|Leistung je Akkuladung - Blasmodus (m²)
|max. 1100 (5,0 Ah)
|Leistung je Akkuladung - Saugmodus (l)
|max. 150 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 20 (5,0 Ah)
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1290 x 230 x 380
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Abnehmbare Flachdüse
- Fangsack
- Abnehmbare Führungsrollen
- Schultergurt
Videos
Anwendungsgebiete
- Laub
- Grünabfälle
- Gehwege ums Haus
- Flächen rund um Haus und Garten
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
BLV 36-240 Battery Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.