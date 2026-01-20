Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – die neue Kehrmaschine S 6 Twin von Kärcher eignet sich für die ganzjährige Reinigung rund um Haus und Garten. Sie ist effektiv: dank ihrer kräftigen Kehrwalze, ihren 2 Seitenbesen und ihrer Kehrbreite von insgesamt 860 Millimetern kehrt sie mühelos Flächen von bis zu 3000 m² in 1 Stunde. Sie ist ergonomisch: Der Schubbügel lässt sich einfach in 2 Positionen einstellen, ohne dass man sich bücken muss, und lässt sich damit optimal auf die Körpergröße des jeweiligen Anwenders anpassen. Und sie ist sauber: Das Kehrgut landet direkt im 38 Liter fassenden Kehrbehälter, der bei der Entleerung keine schmutzigen Hände verursacht. Ein weiteres Highlight ist die zusätzliche Höhenverstellung des Seitenbesens, die eine Anpassung des Anpressdrucks auf jedes Kehrgut – und damit optimale Kehrergebnisse – ermöglicht. Außerdem kann die S 6 Twin ganz einfach durch eine Trittfläche am Rahmen komplett umgeklappt und platzsparend aufbewahrt werden. Dank werkzeugloser Seitenbesenanbringung ist die Kehrmaschine im Nu einsatzbereit.