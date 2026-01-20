S 6 Twin
Ganzjährig ideal für größere und breitere Flächen und gründliche Sauberkeit bis zum Rand: die Kehrmaschine S 6 Twin mit 2 Seitenbesen, 38 l Kehrbehälter und einer Kehrbreite von 860 mm.
Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – die neue Kehrmaschine S 6 Twin von Kärcher eignet sich für die ganzjährige Reinigung rund um Haus und Garten. Sie ist effektiv: dank ihrer kräftigen Kehrwalze, ihren 2 Seitenbesen und ihrer Kehrbreite von insgesamt 860 Millimetern kehrt sie mühelos Flächen von bis zu 3000 m² in 1 Stunde. Sie ist ergonomisch: Der Schubbügel lässt sich einfach in 2 Positionen einstellen, ohne dass man sich bücken muss, und lässt sich damit optimal auf die Körpergröße des jeweiligen Anwenders anpassen. Und sie ist sauber: Das Kehrgut landet direkt im 38 Liter fassenden Kehrbehälter, der bei der Entleerung keine schmutzigen Hände verursacht. Ein weiteres Highlight ist die zusätzliche Höhenverstellung des Seitenbesens, die eine Anpassung des Anpressdrucks auf jedes Kehrgut – und damit optimale Kehrergebnisse – ermöglicht. Außerdem kann die S 6 Twin ganz einfach durch eine Trittfläche am Rahmen komplett umgeklappt und platzsparend aufbewahrt werden. Dank werkzeugloser Seitenbesenanbringung ist die Kehrmaschine im Nu einsatzbereit.
Merkmale und Vorteile
Praktische Verschlusskappe für SeitenbesenWerkzeuglose Seitenbesenanbringung für schnellen Aufbau und Einsatz.
Komfortable TrittflächeKehrmaschine ohne Bücken komplett umklappen – für die platzsparende Aufbewahrung.
Flexible Höhenanpassung der SeitenbesenIndividuell anpassbarer Anpressdruck für unterschiedliche Schmutzarten.
Großer Kehrbehälter
- Häufiges Leeren des Kehrgutbehälters ist nicht notwendig.
Einfache Entnahme des Kehrgutbehälters
- Einfache Entleerung des Kehrgutbehälters.
Selbststehender Kehrgutbehälter
- Kehrgutbehälter ohne Schmutzkontakt entleeren.
Große Kehrbreite
- Hohe Reinigungsleistung.
Randnahes Kehren
- Gründliches Kehren von Ecken, Kanten und Fugen.
2-fach höhenverstellbarer Schubbügel
- Rückenschonendes Kehren dank individueller Höhenverstellung.
Praktischer Tragegriff
- Dank des Tragegriffs kann die Kehrmaschine einfach getragen und verstaut werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm)
|860
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|3000
|Gehäuse / Rahmen
|Kunststoff / Kunststoff
|Kehrgutbehälter (l)
|38
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|14,8
|Gewicht, betriebsbereit (kg)
|14,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|17,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|926 x 872 x 1032
Lieferumfang
- Seitenbesen: 2 Stück
Ausstattung
- Ergonomischer Schubbügel
- 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel
- Aufbewahrungsposition
- Trittfläche zur platzsparenden Verstauung
- Stufenlos einstellbarer Seitenbesen
- Werkzeuglose Seitenbesenanbringung
- Selbststehender Kehrgutbehälter
Videos
Anwendungsgebiete
- Flächen rund um Haus und Garten
- Gehwege ums Haus
- Wege
- (Hof-)Einfahrten
- Keller
Zubehör
S 6 Twin Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.