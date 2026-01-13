Wenn die Hecke hoch hinauswill, muss es der Gärtner auch. Dabei hilft die akkubetriebene Teleskop-Heckenschere PHG 18-45 Battery mit einer Reichweite von bis zu 4 Metern. Ohne Leiter, dafür mit geradem Rücken werden alle Bereiche der Hecke formschön in Szene gesetzt. Zusätzlich sorgt der aufsetzbare Schnittgutkehrer dafür, dass der Heckenschnitt nicht in, sondern vor der Hecke landet. Eine gute Arbeitshaltung in unterschiedlichen Arbeitspositionen wird mit dem um 115 Grad abwinkelbaren Schneidkopf gewährleistet. So kann auch beim Schneiden der Heckenoberseite eine optimale Schnittführung garantiert werden. Dabei verhindert der Schultergurt gerade bei langen Arbeitseinsätzen ein Ermüden der Arme und Schultern durch eine optimale Gewichtsverteilung. Das diamantgeschliffene Messer besitzt im vorderen Bereich eine Sägefunktion, sodass problemlos auch dickere Äste geschnitten werden können. Es ist zudem mit einem Messerspitzenschutz versehen, wodurch die versehentliche Beschädigung von Böden oder Gebäuden sowie des Messers selbst verhindert wird. Eine integrierte Aufhängeöse ermöglicht schließlich die platzsparende Aufhängung in Garage oder Schuppen.