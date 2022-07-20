Wie Pflastersteine reinigen – mit dem Gartenschlauch oder einem Hochdruckreiniger?

Wenn man den gröbsten Schmutz weggefegt und sämtliches Unkraut aus den Fugen beseitigt hat, geht es an die Oberflächenreinigung der Pflastersteine. Wer diese zielgenau reinigen möchte, setzt hier auf Hochdruckreiniger. Alternativ bietet sich dafür ein Akku-Mitteldruckreiniger an. Theoretisch könnte man auch das Wasser vom hauseigenen Wasseranschluss nehmen und die schmutzigen Pflasterbereiche mit dem Gartenschlauch und einer Spritzpistole abspülen. Das reinigt die Pflasterplatten auf den ersten Blick bereits ganz gut. Mit dem Hochdruckwasserstrahl lassen sich sowohl Fugen als auch Pflasteroberflächen jedoch gründlicher von Verschmutzungen befreien.

Sehr gut eignet sich der Hochdruckreiniger in Kombination mit einem Dreckfräser. Mit diesem entfernt man nicht nur das Unkraut und Moos an der Oberfläche, sondern auch aus deren Vertiefungen. Je öfter diese gründliche Reinigung erfolgt, desto weniger Zeit gibt man dem Unkraut, zu wachsen und desto länger bleiben die Pflastersteinflächen schön.

Die Reinigung mit Hochdruckreiniger und Dreckfräser erfolgt in drei einfachen Schritten:

Je nach Modell Dreckfräser am Reiniger befestigen oder die Rotationsdüse an der Sprühpistole einstellen.



Den rotierenden Wasserstrahl nahezu senkrecht über den Boden halten und langsam mit einem Abstand von 15 Zentimetern über die zu behandelnde Fläche führen. Wer etwas forsch in die Fugen zielt, muss allerdings bedenken, dass dabei Fugenmaterial entfernt wird, was ein Nachsanden erforderlich macht.



Anschließend abgelöstes Unkraut zusammenfegen und entsorgen.



Dabei ist es wichtig, immer mit dem Gefälle zu arbeiten, damit das Schmutzwasser ablaufen kann und sich nicht erneut über die gesäuberte Steinterrasse verteilt. Kurzum: Hochdruckreiniger sind eine effektive Methode, um Pflasterwege und Steinterrassen zu säubern. Insbesondere auf ebenen Flächen eignet sich auch hervorragend der Einsatz eines Flächenreinigers mit Spülfunktion. Mit ihm lassen sich Grünbelag und Schmutz selbst in Ecken und Kanten gründlich entfernen. Dank der Spüldüse wird gleichzeitig das Schmutzwasser weggespült. Weitere Vorteile: Man ist beim Arbeiten geschützt und die Reinigung geht schneller als mit einer Rotordüse.