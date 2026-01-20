T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer
Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion – für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.
Mit dem Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer lassen sich große Flächen im Außenbereich effizient und spritzfrei reinigen. Der Twin Jet-Rotationsarm sorgt für einen großflächigen Schmutzabtrag, was verglichen mit der Reinigung per Strahlrohr circa 50 Prozent der Arbeitszeit spart. Die zusätzliche Powerdüse ermöglicht zudem eine wirkungsvolle Ecken- und Kantenreinigung. Und mit Hilfe der integrierten Spüldüse lässt sich der gelöste Schmutz einfach von der gereinigten Fläche spülen – lästige Nacharbeit bleibt erspart. Durch Verstellen des Düsenabstands zum Reinigungsobjekt können sowohl harte Flächen, wie Stein und Beton, als auch sensiblere Oberflächen, wie Holz, gereinigt werden. Durch den sogenannten Hovercraft-Effekt ist der T-Racer besonders leicht zu manövrieren. Die unterschiedlichen Funktionen können bequem durch Betätigen der Fußtasten angesteuert werden. Selbst vertikale Flächen wie beispielsweise Garagentore lassen sich dank des praktischen Handgriffs im Nu reinigen. Geeignet für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 7.
Merkmale und Vorteile
Zwei rotierende FlachstrahldüsenGute Flächenleistung – ideal für die Reinigung größerer Flächen.
SpritzschutzSpritzfreie Reinigung.
Integrierte zusätzliche PowerdüseIdeal für eine spritzfreie Ecken- und Kantenreinigung. Bequemes Umschalten zwischen den einzelnen Funktionen per Fußschalter.
Integrierte Spüldüse
- Der gelöste Schmutz kann ohne lästige Nacharbeit direkt abgespült werden.
Höhenverstellung
- Anpassung des Düsenabstands ermöglicht die Reinigung verschiedener Oberflächen.
- Reinigung empfindlicher und unempfindlicher Flächen wie Holz und Stein.
Handgriff
- Bequeme Reinigung senkrechter Flächen.
Hovercraft-Effekt
- Der Flächenreiniger schwebt über dem Boden und gewährleistet einfaches Arbeiten.
Gleitkufen
- Der Flächenreiniger gleitet beim Abspülen über die Fläche.
Fußtasten
- Bequemer und ergonomischer Wechsel zwischen den verschiedenen Funktionen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|769 x 288 x 996
Videos
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4.200
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5.68 MD
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T300
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7.700
- K 7.710 T 400
Anwendungsgebiete
- Flächen rund um Haus und Garten
- Terrasse
- Garagentore
- Fassaden kleinerer Häuser
- (Hof-)Einfahrten
- Garten- und Steinmauern
- Wege
Zubehör
T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.