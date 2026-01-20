Mit dem Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer lassen sich große Flächen im Außenbereich effizient und spritzfrei reinigen. Der Twin Jet-Rotationsarm sorgt für einen großflächigen Schmutzabtrag, was verglichen mit der Reinigung per Strahlrohr circa 50 Prozent der Arbeitszeit spart. Die zusätzliche Powerdüse ermöglicht zudem eine wirkungsvolle Ecken- und Kantenreinigung. Und mit Hilfe der integrierten Spüldüse lässt sich der gelöste Schmutz einfach von der gereinigten Fläche spülen – lästige Nacharbeit bleibt erspart. Durch Verstellen des Düsenabstands zum Reinigungsobjekt können sowohl harte Flächen, wie Stein und Beton, als auch sensiblere Oberflächen, wie Holz, gereinigt werden. Durch den sogenannten Hovercraft-Effekt ist der T-Racer besonders leicht zu manövrieren. Die unterschiedlichen Funktionen können bequem durch Betätigen der Fußtasten angesteuert werden. Selbst vertikale Flächen wie beispielsweise Garagentore lassen sich dank des praktischen Handgriffs im Nu reinigen. Geeignet für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 7.