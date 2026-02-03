K 5 Comfort Premium Home

Der Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium Home mit 40 m²/h Flächenleistung, wassergekühltem Motor, PremiumFlex-Schlauch, Schlauchtrommel entfernt mittelstarke Verschmutzungen. Mit Home Kit.

Der Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium Home entfernt ideal mittelstarke Verschmutzungen rund um Haus und Auto. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger. Mit einem robusten, wassergekühlten Motor liefert das Gerät eine gleichbleibend hohe Reinigungsleistung. Die integrierte Schlauchtrommel mit dem flexiblen PremiumFlex-Schlauch ermöglicht eine bequeme Handhabung und sorgt für maximale Bewegungsfreiheit. Die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole reduziert spürbar den Haltedruck und sorgt somit für ein ermüdungsfreies Reinigungserlebnis. Das praktische Quick Connect-System erlaubt zudem ein schnelles Anschließen und Trennen des Hochdruckschlauchs. Das vielseitige 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr wechselt mühelos durch Drehen des Strahlrohrkopfs zwischen 4 Strahlbildern und passt sich so verschiedenen Reinigungsaufgaben an. Zusätzlich bietet das 2-in-1-Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Kabel und Zubehöre lassen sich einfach und kompakt am Gerät verstauen. Für die optimale Unterstützung bietet die Kärcher Home & Garden App einen integrierten Anwendungsberater sowie nützliche Tipps und Tricks.

Merkmale und Vorteile
Cleveres Gerätekonzept
  • Die Gerätekonstruktion verfügt über geordnete Kabel- und Schlauchein- und -ausgänge. Das sorgt für Bewegungs- und Arbeitsfreiheit und erleichtert allgemein die Handhabung der Kabel und Schläuche.
  • Eine korrekte Ausrichtung der Geräte mit Schlauch- und Kabelanschluss in Richtung der Strom- und Wasserquelle sorgt für deutlich mehr Komfort beim Reinigen.
Comfort Pistole mit COMFORT!Hold und Quick Connect
  • COMFORT!Hold sorgt für eine spürbare Entlastung der Haltekräfte. Besonders vorteilhaft bei langen Anwendungen zur Reinigung großer Flächen.
  • Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen des Hochdruckschlauchs.
4-in-1 Multi Jet
  • Viele Reinigungsmöglichkeiten dank 4 verschiedener Düsen in einer Sprühlanze.
  • Kein Lanzenwechsel für erhöhten Komfort. Einfacher Wechsel des Strahlbilds durch Drehen des Strahlrohrkopfs.
2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept
  • Innovatives Reinungsmittelkonzept bietet höchste Flexibilität und die optimale Dosierung für jede Reinigungsaufgabe.
  • Die Ausbringung des Reinigungsmittels kann über das Gerät und die Multi Jet-Düse oder für mehr Schaum über die Schaumdüse inkl. Reinigungsmitteldosierung erfolgen.
  • Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
PremiumFlex-Hochdruckschlauch
  • Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit.
  • Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.
Schlauchtrommel für komfortable Handhabung
  • Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut.
  • Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch  durch leichtes Auf- und Abrollen.
  • Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand auch auf schrägen Oberflächen.
Überragende Leistung
  • Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Ergonomischer Transport
  • Der Teleskopgriff mit Einrastung ermöglicht einen einfachen, bequemen und ergonomischen Transport.
  • Die Räder mit Weichkomponentenstruktur ermöglichen ein einfaches und müheloses Fahren des Geräts.
  • Der Tragegriff ermöglicht ein einfaches und ergonomisches Heben des Geräts.
Home & Garden App
  • Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
  • Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. 
  • Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.
Nachhaltigkeitsmerkmale
  • Design mit 25 % recyceltem Kunststoff¹⁾.
  • Bis zu 80 % weniger Wasserverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Gartenschlauch.²⁾
  • Verpackung aus mindestens 80 % Altpapier.
Spezifikationen

Technische Daten

Spannung (V) 230
Frequenz (Hz) 50
Druck (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Fördermenge (l/h) max. 500
Flächenleistung (m²/h) 40
Zulauftemperatur (°C) max. 40
Anschlussleistung (kW) 2,1
Anschlusskabel (m) 5
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 13,3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 21,3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör. / ²⁾ Bedingung interner Tests: Durchflussmenge des Hochdruckreinigers beträgt 40 % eines Gartenschlauchs bei gleichzeitig halbierter Reinigungzeit. Durchflussmenge, tatsächliche Wasser- und Zeiteinsparung variieren je nach Geräteklasse, Verschmutzungsgrad und Wohnstandort.

Lieferumfang

  • Home Kit: Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger, 3in1, 1 l
  • Reinigungsmittel: Universalreiniger RM 626, 1 l
  • Hochdruckpistole: G 180 Q COMFORT!Hold
  • Multi Jet 4-in-1
  • HD-Schlauch: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Ausstattung

  • Pistolenseitige Haltedruckreduktion
  • Integrierte HD-Schlauchtrommel
  • Geräteseitiges Quick Connect
  • Reinigungsmitteleinsatz über: 2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept
  • Reinigungsmittelregulierung in Schaumdüsenanwendung
  • Teleskopgriff
  • Wassergekühlter Motor
  • Pumpenmaterial: Aluminium
  • Integrierter Wasserfilter
  • Wasseransaugung
  • Zubehöraufbewahrung am Gerät
  • 2 Kabelhaken: mit Schnellabnahmefunktion
  • Räder mit Weichkomponentenoberfläche
Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium Home
Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium Home
Videos
Anwendungsgebiete
  • Fahrräder
  • Gartengeräte und -werkzeuge
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
  • Flächen rund um Haus und Garten
  • Motorräder und -roller
  • Kleinwagen
  • Außentreppen
  • Mittelklassewagen und Kombis
  • Garten- und Steinmauern
  • Fassade
Zubehör
Reinigungsmittel
K 5 Comfort Premium Home Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 