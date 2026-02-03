Der Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium Home entfernt ideal mittelstarke Verschmutzungen rund um Haus und Auto. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger. Mit einem robusten, wassergekühlten Motor liefert das Gerät eine gleichbleibend hohe Reinigungsleistung. Die integrierte Schlauchtrommel mit dem flexiblen PremiumFlex-Schlauch ermöglicht eine bequeme Handhabung und sorgt für maximale Bewegungsfreiheit. Die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole reduziert spürbar den Haltedruck und sorgt somit für ein ermüdungsfreies Reinigungserlebnis. Das praktische Quick Connect-System erlaubt zudem ein schnelles Anschließen und Trennen des Hochdruckschlauchs. Das vielseitige 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr wechselt mühelos durch Drehen des Strahlrohrkopfs zwischen 4 Strahlbildern und passt sich so verschiedenen Reinigungsaufgaben an. Zusätzlich bietet das 2-in-1-Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Kabel und Zubehöre lassen sich einfach und kompakt am Gerät verstauen. Für die optimale Unterstützung bietet die Kärcher Home & Garden App einen integrierten Anwendungsberater sowie nützliche Tipps und Tricks.