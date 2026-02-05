Der Hochdruckreiniger K 6 Comfort Premium Home entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen rund um Haus und Auto. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger für eine spritzfreie Reinigung großer Flächen. Der langlebige, wassergekühlte Motor garantiert eine durchgängig hohe Performance, und die integrierte Schlauchtrommel sorgt mit PremiumFlex-Schlauch für Flexibilität bei der Anwendung. Die ergonomische G 180 Q COMFORT!Hold™ Pistole reduziert den Haltedruck spürbar, wodurch selbst längere Einsätze ermüdungsfrei möglich sind. Mit Quick Connect-System lässt sich der Hochdruckschlauch schnell anschließen und trennen. Dank 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr kann der Wasserstrahl durch Drehen mit 4 verschiedenen Strahlbildern an jede Oberfläche angepasst werden. Zusätzlich bietet das 2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Kabel und Zubehöre lassen sich einfach am Gerät verstauen, und der Teleskopgriff und die Räder mit Weichkomponentenoberfläche ermöglichen den einfachen Transport. Unterstützung bietet die Kärcher Home & Garden App mit Anwendungsberater und nützlichen Tipps und Tricks.