Der K 4 Comfort Premium ist ein leistungsstarker und komfortabler Hochdruckreiniger, ideal für die Entfernung mittelstarker Verschmutzungen rund um Haus und Auto. Sein langlebiger, wassergekühlter Motor sorgt für konstante Performance, während die komfortable Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch Flexibilität sicherstellt. Die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole reduziert den Haltedruck um bis zu 50 Prozent, was ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht, und dank Quick Connect-System lässt sich der Hochdruckschlauch schnell anschließen. Das innovative 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 Strahlbilder, die sich bequem durch Drehen des Strahlrohrkopfs einstellen lassen. Inkl. Veranda Kit mit Powerschrubber PS 30, der viele Oberflächen von Verschmutzungen befreit und 1 l Holzreiniger. Zusätzlich bietet das 2-in-1 Reinigungsmittelkonzept Komfort die perfekte Reinigungsmittelaufbringung je Anwendung. Kabel und Zubehöre lassen sich kompakt am Gerät verstauen. Teleskopgriff und Räder mit Weichkomponentenoberfläche ermöglichen einfachen Transport. Unterstützung bietet die Kärcher Home & Garden App mit Anwendungsberater und Tipps und Tricks.