K 4 Classic
Leicht zu transportieren und schnell zu verstauen: der K 4 Classic-Hochdruckreiniger, inkl. Teleskopgriff, für regelmäßige Einsätze bei mittelstarkem Schmutz.
Dieses Gerät findet überall Platz: Ob im Kofferraum oder im Wandschrank, der K 4 Classic-Hochdruckreiniger lässt sich dank seiner kompakten Abmessungen mühelos überall verstauen und leicht transportieren. Dabei bietet er die volle Leistungsfähigkeit eines Hochdruckreinigers. Darüber hinaus sorgt der höhenverstellbare Aluminium-Teleskopgriff für eine bequeme Ziehhöhe. Weitere Ausstattungsdetails sind die Quick Connect-Pistole, ein 6 Meter Hochdruckschlauch, ein Vario Power-Strahlrohr (VPS), ein Dreckfräser sowie ein Wasserfilter. Außerdem eignet sich der K 4 Classic mit einer Flächenleistung von 30 m²/h ideal für regelmäßige Reinigungen bei mittelstarkem Schmutz (kleinere Autos, Gartenzäune, Fahrräder etc.).
Merkmale und Vorteile
Schlauchaufbewahrung über FrontcoverDer Schlauch kann bequem über das Frontcover gehängt werden.
TeleskopgriffDer Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben.
ReinigungsmitteleinsatzAnsaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Integrierte Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Bequeme und platzsparende Verstauung der Zubehöre.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar)
|20 - max. 130
|Fördermenge (l/h)
|420
|Flächenleistung (m²/h)
|30
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (W)
|1800
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|264 x 256 x 450
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 6 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Teleskopgriff
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Motorräder und -roller
- Kleinwagen
Zubehör
Reinigungsmittel
K 4 Classic Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.