Dieses Gerät findet überall Platz: Ob im Kofferraum oder im Wandschrank, der K 4 Classic-Hochdruckreiniger lässt sich dank seiner kompakten Abmessungen mühelos überall verstauen und leicht transportieren. Dabei bietet er die volle Leistungsfähigkeit eines Hochdruckreinigers. Darüber hinaus sorgt der höhenverstellbare Aluminium-Teleskopgriff für eine bequeme Ziehhöhe. Weitere Ausstattungsdetails sind die Quick Connect-Pistole, ein 6 Meter Hochdruckschlauch, ein Vario Power-Strahlrohr (VPS), ein Dreckfräser sowie ein Wasserfilter. Außerdem eignet sich der K 4 Classic mit einer Flächenleistung von 30 m²/h ideal für regelmäßige Reinigungen bei mittelstarkem Schmutz (kleinere Autos, Gartenzäune, Fahrräder etc.).