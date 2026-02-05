Der Hochdruckreiniger K 5 Classic Car & Home ist ideal für gelegentliche Einsätze bei mittleren Verschmutzungen rund um Ihr Eigenheim. Vom Fahrrad über die Steinmauer bis zum SUV sorgt der Hochdruckreiniger mit seinem starken Universalmotor für rundum saubere Ergebnisse. Das Car Kit garantiert eine effiziente Fahrzeugreinigung. Die 0,3-Liter-Schaumdüse sorgt für gut haftenden Schaum und beste Schmutzlösekraft, und die rotierende Waschbürste löst Grauschleier effektiv. Das Home Kit mit dem 3-in-1-Stein- und Fassadenreiniger (1 l) und dem Flächenreiniger T 5 sorgt zudem für eine spritzfreie und hoch effektive Reinigung ebener Flächen. Daneben verfügt das Gerät über eine Pistole mit Quick Connect-Schnellanschluss und bietet einen 8 Meter langen Hochdruckschlauch. Am VPS (Vario Power-Strahlrohr) kann der Druck oberflächengerecht im Handumdrehen auf die passende Stärke eingestellt werden. Der Dreckfräser entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen, und ein Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen.