K 4 Power Control Flex

Für mehr Kontrolle: Der K 4 Power Control Flex mit PremiumFlex-Schlauch und G 160 Q Power Control-Pistole ist für mittelstarke Verschmutzungen auf Terrassen, Gartenmöbeln und Autos geeignet.

Der Hochdruckreiniger K 4 Power Control Flex macht es einem mehr als einfach, jede Oberfläche mit passendem Druck zu reinigen. Und dank der Kärcher Home & Garden App fällt auch das Finden des passenden Drucks ganz leicht: Der in der App integrierte Anwendungsberater unterstützt den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem Reinigungsobjekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Für maximale Kontrolle kann die Druckstufe ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr eingestellt und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüft werden. Weiter überzeugt der K 4 Power Control Flex mit dem Kärcher Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, dem PremiumFlex-Hochdruckschlauch für die komfortable Anwendung, einem Teleskopgriff für den bequemen Transport, dem Quick Connect-System für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole sowie einer Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör.

Merkmale und Vorteile
Hochdruckreiniger K 4 Power Control Flex: Power Control-Pistole mit Quick Connect und Strahlrohre
Power Control-Pistole mit Quick Connect und Strahlrohre
Die optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe. Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.
Hochdruckreiniger K 4 Power Control Flex: PremiumFlex-Hochdruckschlauch
PremiumFlex-Hochdruckschlauch
Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit. Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.
Hochdruckreiniger K 4 Power Control Flex: Home & Garden App
Home & Garden App
Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.  Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.
Plug 'n' Clean – das Kärcher Reinigungsmittelsystem
  • Schnell, einfach, komfortabel – dank Plug 'n' Clean lässt sich das Reinigungsmittel mit nur einem Handgriff bequem austauschen.
Überragende Leistung
  • Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Spezifikationen

Technische Daten

Spannung (V) 230
Frequenz (Hz) 50
Druck (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Fördermenge (l/h) max. 420
Flächenleistung (m²/h) 30
Zulauftemperatur (°C) max. 40
Anschlussleistung (kW) 1,8
Anschlusskabel (m) 5
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 11,9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 14,8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 405 x 306 x 584

Lieferumfang

  • Hochdruckpistole: G 160 Q Power Control
  • Vario Power Jet
  • Dreckfräser
  • HD-Schlauch: 8 m, PremiumFlex
  • Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Ausstattung

  • Integriertes Aufbewahrungsnetz
  • Geräteseitiges Quick Connect
  • Reinigungsmitteleinsatz über: Plug 'n' Clean-System
  • Teleskopgriff
  • Wassergekühlter Motor
  • Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
  • Fahrräder
  • Gartengeräte und -werkzeuge
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
  • Flächen rund um Haus und Garten
  • Motorräder und -roller
  • Kleinwagen
Zubehör
