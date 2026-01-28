K 4 Power Control Flex
Für mehr Kontrolle: Der K 4 Power Control Flex mit PremiumFlex-Schlauch und G 160 Q Power Control-Pistole ist für mittelstarke Verschmutzungen auf Terrassen, Gartenmöbeln und Autos geeignet.
Der Hochdruckreiniger K 4 Power Control Flex macht es einem mehr als einfach, jede Oberfläche mit passendem Druck zu reinigen. Und dank der Kärcher Home & Garden App fällt auch das Finden des passenden Drucks ganz leicht: Der in der App integrierte Anwendungsberater unterstützt den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem Reinigungsobjekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Für maximale Kontrolle kann die Druckstufe ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr eingestellt und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüft werden. Weiter überzeugt der K 4 Power Control Flex mit dem Kärcher Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, dem PremiumFlex-Hochdruckschlauch für die komfortable Anwendung, einem Teleskopgriff für den bequemen Transport, dem Quick Connect-System für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole sowie einer Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör.
Merkmale und Vorteile
Power Control-Pistole mit Quick Connect und StrahlrohreDie optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe. Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.
PremiumFlex-HochdruckschlauchDer biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit. Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.
Home & Garden AppDie Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.
Plug 'n' Clean – das Kärcher Reinigungsmittelsystem
- Schnell, einfach, komfortabel – dank Plug 'n' Clean lässt sich das Reinigungsmittel mit nur einem Handgriff bequem austauschen.
Überragende Leistung
- Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Fördermenge (l/h)
|max. 420
|Flächenleistung (m²/h)
|30
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|1,8
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|11,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|14,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|405 x 306 x 584
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 8 m, PremiumFlex
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Integriertes Aufbewahrungsnetz
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Plug 'n' Clean-System
- Teleskopgriff
- Wassergekühlter Motor
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Motorräder und -roller
- Kleinwagen