Der Hochdruckreiniger K 4 Power Control Flex macht es einem mehr als einfach, jede Oberfläche mit passendem Druck zu reinigen. Und dank der Kärcher Home & Garden App fällt auch das Finden des passenden Drucks ganz leicht: Der in der App integrierte Anwendungsberater unterstützt den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem Reinigungsobjekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Für maximale Kontrolle kann die Druckstufe ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr eingestellt und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüft werden. Weiter überzeugt der K 4 Power Control Flex mit dem Kärcher Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, dem PremiumFlex-Hochdruckschlauch für die komfortable Anwendung, einem Teleskopgriff für den bequemen Transport, dem Quick Connect-System für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole sowie einer Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör.