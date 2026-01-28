Performance, die begeistert: Der K 5 WCM mit seinem kraftvollen, langlebigen und wassergekühlten Motor beseitigt Schmutz im Handumdrehen. Mit den enthaltenen Strahlrohren lassen sich Wege, Terrassen und Autos im Handumdrehen reinigen. Für eine besonders effektive und schonende Reinigung lässt sich der Druck durch einfaches Drehen bequem am Vario Power-Strahlrohr (VPS) verstellen. Weitere tolle Features sind der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl und ein eingebauter Wasserfilter, der die Pumpe zuverlässig vor Schmutzpartikeln schützt.