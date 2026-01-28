K 5 WCM
Leistung, die überzeugt: Der Hochdruckreiniger K 5 WCM mit wassergekühltem und leistungsstarken Motor ist optimal bei Verschmutzung auf Wegen, Terrassen und Autos geeignet.
Performance, die begeistert: Der K 5 WCM mit seinem kraftvollen, langlebigen und wassergekühlten Motor beseitigt Schmutz im Handumdrehen. Mit den enthaltenen Strahlrohren lassen sich Wege, Terrassen und Autos im Handumdrehen reinigen. Für eine besonders effektive und schonende Reinigung lässt sich der Druck durch einfaches Drehen bequem am Vario Power-Strahlrohr (VPS) verstellen. Weitere tolle Features sind der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl und ein eingebauter Wasserfilter, der die Pumpe zuverlässig vor Schmutzpartikeln schützt.
Merkmale und Vorteile
Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugschlauch
- Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln.
- Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Sauber aufgeräumt
- Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel lassen sich direkt am Gerät verstauen.
PremiumFlex-Hochdruckschlauch
- Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit.
- Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.
Quick Connect-System
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Fördermenge (l/h)
|max. 500
|Flächenleistung (m²/h)
|40
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|2,1
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|12,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|15,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|369 x 329 x 901
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 8 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Wassergekühlter Motor
- Pumpenmaterial: Aluminium
- Integrierter Wasserfilter
- Wasseransaugung
Videos
Anwendungsgebiete
- Garten- und Steinmauern
- Außentreppen
- Flächen rund um Haus und Garten
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Mittelklassewagen und Kombis
- Motorräder und -roller
- Fahrräder