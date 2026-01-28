K 5 Comfort Premium Connect

Der Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium Connect mit wassergekühltem Motor, PremiumFlex-Schlauch und Schlauchtrommel bietet eine Flächenleistung von 40 m²/h. Ideal für Haus und Auto.

Der Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium Connect ist mit einem wassergekühlten, langlebigen Motor ausgestattet, der für konstante Performance sorgt, während die komfortable Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch maximale Flexibilität sicherstellt. Die G 180 Q Comfort Connect Pistole reduziert spürbar den Haltedruck, was ein ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten ermöglicht. Das LCD-Display der Pistole bietet 3 Druckstufen, mit eco!Mode und 2 Reinigungsmittelstufen zur Anpassung an verschiedene Reinigungsaufgaben. Die Ebenenverstellung an der Pistole sorgt zudem für eine verbesserte Ergonomie während der Anwendung. Dank Quick Connect-System lässt sich der Hochdruckschlauch schnell und mühelos anschließen, und das innovative 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 verschiedene Strahlbilder, die sich bequem durch Drehen des Strahlrohrkopfs einstellen lassen. Zusätzlich bietet das 2-in-1 Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Über eine Bluetoothverbindung zur Kärcher Home & Garden App kann der Druck am Smartphone verstellt werden, zudem bietet die App einen integrierten Anwendungsberater sowie Tipps und Tricks.

Merkmale und Vorteile
Cleveres Gerätekonzept
Cleveres Gerätekonzept
Die Gerätekonstruktion verfügt über geordnete Kabel- und Schlauchein- und -ausgänge. Das sorgt für Bewegungs- und Arbeitsfreiheit und erleichtert allgemein die Handhabung der Kabel und Schläuche. Eine korrekte Ausrichtung der Geräte mit Schlauch- und Kabelanschluss in Richtung der Strom- und Wasserquelle sorgt für deutlich mehr Komfort beim Reinigen.
Comfort Pistole mit COMFORT!Hold und Quick Connect
Comfort Pistole mit COMFORT!Hold und Quick Connect
Pistole mit LCD Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung. Inklusive eco!Mode ³⁾ für weniger Wasser-und Stromverbrauch. COMFORT!Hold sorgt für eine spürbare Entlastung der Haltekräfte. Besonders vorteilhaft bei langen Anwendungen zur Reinigung großer Flächen. Die 180°-Ebenenverstellung der Pistole ermöglicht eine ergonomische Reinigung und mehr Flexibilität bei der Anwendung.
Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium Connect: 4-in-1 Multi Jet
4-in-1 Multi Jet
Viele Reinigungsmöglichkeiten dank 4 verschiedener Düsen in einer Sprühlanze. Kein Lanzenwechsel für erhöhten Komfort.
2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept
  • Innovatives Reinungsmittelkonzept bietet höchste Flexibilität und die optimale Dosierung für jede Reinigungsaufgabe.
  • Die Ausbringung des Reinigungsmittels kann über das Gerät und die Multi Jet-Düse oder für mehr Schaum über die Schaumdüse inkl. Reinigungsmitteldosierung erfolgen.
  • Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
PremiumFlex-Hochdruckschlauch
  • Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit.
  • Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.
Schlauchtrommel für komfortable Handhabung
  • Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut.
  • Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch  durch leichtes Auf- und Abrollen.
  • Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand auch auf schrägen Oberflächen.
Überragende Leistung
  • Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Ergonomischer Transport
  • Der Teleskopgriff mit Einrastung ermöglicht einen einfachen, bequemen und ergonomischen Transport.
  • Die Räder mit Weichkomponentenstruktur ermöglichen ein einfaches und müheloses Fahren des Geräts.
  • Der Tragegriff ermöglicht ein einfaches und ergonomisches Heben des Geräts.
Home & Garden App
  • Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
  • Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. 
  • Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.
Nachhaltigkeitsmerkmale
  • Design mit 25 % recyceltem Kunststoff¹⁾.
  • Bis zu 80 % weniger Wasserverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Gartenschlauch.²⁾
  • Verpackung aus mindestens 80 % Altpapier.
Spezifikationen

Technische Daten

Spannung (V) 230
Frequenz (Hz) 50
Druck (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Fördermenge (l/h) max. 500
Flächenleistung (m²/h) 40
Zulauftemperatur (°C) max. 40
Anschlussleistung (kW) 2,1
Anschlusskabel (m) 5
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 13,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 19,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör. / ²⁾ Bedingung interner Tests: Durchflussmenge des Hochdruckreinigers beträgt 40 % eines Gartenschlauchs bei gleichzeitig halbierter Reinigungzeit. Durchflussmenge, tatsächliche Wasser- und Zeiteinsparung variieren je nach Geräteklasse, Verschmutzungsgrad und Wohnstandort. / ³⁾ In der eco!Mode-Einstellung/Stufe ist der Wasserverbrauch um 25 % und der Energieverbrauch um 35 % im Vergleich zur höchsten Einstellung (3.Stufe) reduziert.

Lieferumfang

  • Reinigungsmittel: Universalreiniger RM 626, 1 l
  • Hochdruckpistole: G 180 Q Connect
  • Multi Jet 4-in-1
  • HD-Schlauch: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Ausstattung

  • Integrierte HD-Schlauchtrommel
  • Geräteseitiges Quick Connect
  • Reinigungsmitteleinsatz über: 2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept
  • Reinigungsmittelregulierung in Schaumdüsenanwendung
  • Teleskopgriff
  • Wassergekühlter Motor
  • Pumpenmaterial: Aluminium
  • Integrierter Wasserfilter
  • Wasseransaugung
  • Zubehöraufbewahrung am Gerät
  • 2 Kabelhaken: mit Schnellabnahmefunktion
  • Räder mit Weichkomponentenoberfläche
  • Verbindung per Bluetooth
  • Bedienung per App
  • Smart Services / Features in der App
Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium Connect
Videos
Anwendungsgebiete
  • Fahrräder
  • Gartengeräte und -werkzeuge
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
  • Flächen rund um Haus und Garten
  • Motorräder und -roller
  • Kleinwagen
  • Außentreppen
  • Mittelklassewagen und Kombis
  • Garten- und Steinmauern
Zubehör
Reinigungsmittel