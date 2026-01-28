Der Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium Connect ist mit einem wassergekühlten, langlebigen Motor ausgestattet, der für konstante Performance sorgt, während die komfortable Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch maximale Flexibilität sicherstellt. Die G 180 Q Comfort Connect Pistole reduziert spürbar den Haltedruck, was ein ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten ermöglicht. Das LCD-Display der Pistole bietet 3 Druckstufen, mit eco!Mode und 2 Reinigungsmittelstufen zur Anpassung an verschiedene Reinigungsaufgaben. Die Ebenenverstellung an der Pistole sorgt zudem für eine verbesserte Ergonomie während der Anwendung. Dank Quick Connect-System lässt sich der Hochdruckschlauch schnell und mühelos anschließen, und das innovative 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 verschiedene Strahlbilder, die sich bequem durch Drehen des Strahlrohrkopfs einstellen lassen. Zusätzlich bietet das 2-in-1 Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Über eine Bluetoothverbindung zur Kärcher Home & Garden App kann der Druck am Smartphone verstellt werden, zudem bietet die App einen integrierten Anwendungsberater sowie Tipps und Tricks.