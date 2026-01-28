Kraftvolle Reinigung, die Sie überzeugen wird! Der K 7 WCM FJ Home ist der ideale (Reinigungs-)Partner für häufige Einsätze und starke Verschmutzungen: Mit seinem leistungsstarken, wassergekühlten Motor macht er Schmutz auf Wegen, Terrassen, Gartengeräten und größeren Autos den Garaus. Das Home Kit gewährleistet eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen rund ums Haus und beinhaltet den Flächenreiniger T 7 und 1 l Reinigungsmittel Stein- und Fassadenreiniger. Inkl. Schaumdüse und 1 l Car Shampoo für höchste Schmutzlösekraft. Um die Oberflächen besonders effektiv und schonend zu reinigen, lässt sich das Vario Power-Strahlrohr (VPS) durch einfaches Drehen verstellen. Weitere Features sind der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl, der auch bei hartnäckigem Schmutz für kompromisslosen Reinigungserfolg sorgt. Ein eingebauter Wasserfilter schützt die Pumpe zudem zuverlässig vor Schmutzpartikeln. Zudem können alle enthaltenen Zubehöre einfach direkt am Gerät verstaut werden.