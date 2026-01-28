K 7 WCM FJ Home
Der Hochdruckreiniger K 7 WCM FJ Home mit wassergekühltem Motor beseitigt Schmutz auf Terrassen oder Autos effektiv und kraftvoll. Inkl. Schaumdüse & Home Kit.
Kraftvolle Reinigung, die Sie überzeugen wird! Der K 7 WCM FJ Home ist der ideale (Reinigungs-)Partner für häufige Einsätze und starke Verschmutzungen: Mit seinem leistungsstarken, wassergekühlten Motor macht er Schmutz auf Wegen, Terrassen, Gartengeräten und größeren Autos den Garaus. Das Home Kit gewährleistet eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen rund ums Haus und beinhaltet den Flächenreiniger T 7 und 1 l Reinigungsmittel Stein- und Fassadenreiniger. Inkl. Schaumdüse und 1 l Car Shampoo für höchste Schmutzlösekraft. Um die Oberflächen besonders effektiv und schonend zu reinigen, lässt sich das Vario Power-Strahlrohr (VPS) durch einfaches Drehen verstellen. Weitere Features sind der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl, der auch bei hartnäckigem Schmutz für kompromisslosen Reinigungserfolg sorgt. Ein eingebauter Wasserfilter schützt die Pumpe zudem zuverlässig vor Schmutzpartikeln. Zudem können alle enthaltenen Zubehöre einfach direkt am Gerät verstaut werden.
Merkmale und Vorteile
Sauber aufgeräumtSchlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel lassen sich direkt am Gerät verstauen.
Quick Connect-SystemDer Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Große RäderFür den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Fördermenge (l/h)
|max. 600
|Flächenleistung (m²/h)
|60
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 60
|Anschlussleistung (kW)
|3
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|17,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|26
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|369 x 355 x 946
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 7, Stein- und Fassadenreiniger, 3in1, 1 l
- Schaumdüse: 0.3 l
- Reinigungsmittel: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 10 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Vario Power Jet
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Wassergekühlter Motor
- Pumpenmaterial: Aluminium
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Garten- und Steinmauern
- Außentreppen
- Flächen rund um Haus und Garten
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Autos
- Wohnmobile
- Motorräder und -roller
- Fahrräder