Der Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium Connect Facade bietet mit seinem langlebigen, wassergekühlten Motor konstante Leistung für häufige Reinigungsaufgaben, während die Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch Flexibilität ermöglicht. Die G 180 Q Comfort Connect Pistole verfügt über ein LCD-Display mit 3 Druckstufen, inklusive eco!Mode und 2 Reinigungsmittelstufen. Für eine ermüdungsfreie Nutzung reduziert die COMFORT!Hold™ Funktion spürbar den Haltedruck, während die Ebenenverstellung an der Pistole die Ergonomie deutlich verbessert. Inklusive Facade Kit mit weicher Flächenbürste WB 60 und eco!Booster für effiziente Arbeit und sparen von Wasser, Energie und Zeit. Das Quick Connect-System ermöglicht müheloses Anschließen des Hochdruckschlauchs, und das 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 Strahlarten, die durch Drehen des Strahlrohrkopfs ausgewählt werden können. Das 2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept sorgt für eine optimale Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendungsbereich. Dank Bluetoothverbindung zur Kärcher Home & Garden App lässt sich der Druck über das Smartphone einstellen. Die App bietet einen hilfreichen Anwendungsberater sowie praktische Tipps und Tricks.