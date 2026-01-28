K 6 Special
Der Hochdruckreiniger K 6 Special mit wassergekühltem Motor ist das optimale Gerät für häufige Einsätze und starke Verschmutzungen auf Wegen, größeren Autos oder in Schwimmbecken.
Der K 6 Special ist mit einem wassergekühlten Motor ausgestattet und wurde gebaut für häufige Reinigungseinsätze und starke Verschmutzungen wie man sie z.B. von Wegen, Schwimmbecken oder großen Autos kennt. Das Ausstattungspaket reicht von einer Pistole mit praktischem Quick Connect-Anschluss über einen beachtlichen 10 m langen Hochdruckschlauch und einen zuverlässigen Wasserfilter zum Schutz der Pumpe bis zu einem Vario Power Strahlrohr (VPS) sowie einem Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl. Die Druckeinstellung am VPS lässt sich buchstäblich im Handumdrehen variieren und der Dreckfräser macht selbst hartnäckigsten Verschmutzungen den Garaus.
Merkmale und Vorteile
Überragende LeistungDer wassergekühlte Motor ist auf dem neuesten Stand der Technik und besticht durch seine besondere Leistungsfähigkeit.
Plug 'n' CleanSchnell, einfach, komfortabel – dank Plug 'n' Clean lässt sich das Reinigungsmittel mit nur einem Handgriff bequem austauschen.
Quick ConnectDer Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Ordnung am Haken
- Großzügiger Kabelhaken zur ordentlichen Verstauung des Kabels direkt am Gerät.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - max. 16
|Fördermenge (l/h)
|max. 600
|Flächenleistung (m²/h)
|60
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 60
|Anschlussleistung (kW)
|3
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|18,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|22,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|404 x 461 x 968
Lieferumfang
- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 10 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Vario Power Jet
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Plug 'n' Clean-System
- Wassergekühlter Motor
- Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Motorräder und -roller
- Kleinwagen
- Außentreppen
- Mittelklassewagen und Kombis
- Garten- und Steinmauern
- Wohnmobile