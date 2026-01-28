Der K 6 Special ist mit einem wassergekühlten Motor ausgestattet und wurde gebaut für häufige Reinigungseinsätze und starke Verschmutzungen wie man sie z.B. von Wegen, Schwimmbecken oder großen Autos kennt. Das Ausstattungspaket reicht von einer Pistole mit praktischem Quick Connect-Anschluss über einen beachtlichen 10 m langen Hochdruckschlauch und einen zuverlässigen Wasserfilter zum Schutz der Pumpe bis zu einem Vario Power Strahlrohr (VPS) sowie einem Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl. Die Druckeinstellung am VPS lässt sich buchstäblich im Handumdrehen variieren und der Dreckfräser macht selbst hartnäckigsten Verschmutzungen den Garaus.