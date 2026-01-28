Der K 5 Classic Home ist ideal für gelegentliche Einsätze bei mittleren Verschmutzungen rund ums Haus. Vom Fahrrad über die Steinmauer bis zum SUV sorgt der Hochdruckreiniger mit seinem starken Universalmotor für beste Reinigungsergebnisse. Das Home Kit mit dem 3-in-1-Stein- und Fassadenreiniger (1 l) und dem Flächenreiniger T 5 säubert ebene Flächen spritzfrei und hoch effektiv. Daneben verfügt das Gerät über eine Pistole mit Quick Connect-Schnellanschluss und bietet einen 8 Meter langen Hochdruckschlauch. Am VPS (Vario Power-Strahlrohr) kann der Druck oberflächengerecht im Handumdrehen auf die passende Stärke eingestellt werden. Der Dreckfräser macht selbst hartnäckigsten Verschmutzungen den Garaus, und ein Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen.