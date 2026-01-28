K 5 Classic Home
Der perfekte „Saubermacher“: Der K 5 Classic Home, inkl. Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und Stein- und Fassadenreiniger, ist leicht zu verstauen und zu transportieren.
Der K 5 Classic Home ist ideal für gelegentliche Einsätze bei mittleren Verschmutzungen rund ums Haus. Vom Fahrrad über die Steinmauer bis zum SUV sorgt der Hochdruckreiniger mit seinem starken Universalmotor für beste Reinigungsergebnisse. Das Home Kit mit dem 3-in-1-Stein- und Fassadenreiniger (1 l) und dem Flächenreiniger T 5 säubert ebene Flächen spritzfrei und hoch effektiv. Daneben verfügt das Gerät über eine Pistole mit Quick Connect-Schnellanschluss und bietet einen 8 Meter langen Hochdruckschlauch. Am VPS (Vario Power-Strahlrohr) kann der Druck oberflächengerecht im Handumdrehen auf die passende Stärke eingestellt werden. Der Dreckfräser macht selbst hartnäckigsten Verschmutzungen den Garaus, und ein Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen.
Merkmale und Vorteile
Schlauchaufbewahrung über FrontcoverDer Schlauch kann bequem über das Frontcover gehängt werden.
TeleskopgriffDer Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben.
ReinigungsmitteleinsatzAnsaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Integrierte Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Bequeme und platzsparende Verstauung der Zubehöre.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Fördermenge (l/h)
|max. 500
|Flächenleistung (m²/h)
|40
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|2,1
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|188 x 252 x 445
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger, 3in1, 1 l
- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 8 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugung
- Teleskopgriff
- Integrierter Wasserfilter
- Wasseransaugung
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Motorräder und -roller
- Kleinwagen
- Außentreppen
- Mittelklassewagen und Kombis
- Garten- und Steinmauern
- Fassade