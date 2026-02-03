Der Hochdruckreiniger K 5 FJ Home ist der ideale Partner für regelmäßige Reinigungseinsätze bei mittleren Verschmutzungen wie zum Beispiel an Fahrzeugen und auf mittelgroßen Flächen rund ums Haus. Zur Geräteausstattung gehören eine Pistole, ein 8 Meter langer Hochdruckschlauch, ein Vario Power-Strahlrohr (VPS), ein Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl gegen hartnäckigste Verschmutzungen sowie ein zuverlässiger Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen. Das Home Kit gewährleistet eine spritzfreie Reinigung größerer Flächen rund ums Haus und beinhaltet den Flächenreiniger T 5 und 1 l Reinigungsmittel Stein- und Fassadenreiniger. Zusätzlich enthalten ist eine Schaumdüse sowie 1 l Car Shampoo für höchste Schmutzlösekraft. Alle enthaltenen Zubehöre können einfach direkt am Gerät verstaut werden.