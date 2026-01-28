K 5 FJ
Der K 5 FJ ist der ideale Partner für die regelmäßige Reinigung bei mittelstarken Verschmutzungen an Autos sowie Wegen und Flächen rund um das Haus. Inkl. Schaumdüse.
Der Hochdruckreiniger K 5 FJ ist Ihr idealer Helfer für regelmäßige Reinigungseinsätze bei mittleren Verschmutzungen wie zum Beispiel an Fahrzeugen und auf mittelgroßen Flächen rund um Ihr Haus. Zur Geräteausstattung gehören eine Pistole, ein 8 Meter langer Hochdruckschlauch, ein VPS, ein Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl gegen hartnäckigste Verschmutzungen, eine Schaumdüse für höchste Schmutzlösekraft sowie ein zuverlässiger Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen. Für eine besonders zielgerichtete und oberflächenfreundliche Reinigung lässt sich der Druck bequem durch einfaches Drehen am Vario Power-Strahlrohr (VPS) verstellen. Der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl sorgt auch bei hartnäckigem Schmutz für herausragenden Reinigungserfolg. Alle enthaltenen Zubehöre können im Handumdrehen direkt am Gerät verstaut werden.
Merkmale und Vorteile
Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugschlauch
- Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln.
- Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Sauber aufgeräumt
- Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen.
Große Räder
- Für den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen.
- Einfach zu manövrieren.
Quick Connect-System
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Druck (bar)
|20 - max. 145
|Fördermenge (l/h)
|max. 500
|Flächenleistung (m²/h)
|40
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (W)
|2100
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|302 x 346 x 872
Lieferumfang
- Schaumdüse: 0.3 l
- Reinigungsmittel: Autoshampoo 3-in-1 RM 610
- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 8 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugung
- Pumpenmaterial: Aluminium
- Integrierter Wasserfilter
- Wasseransaugung