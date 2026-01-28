Der Hochdruckreiniger K 5 FJ ist Ihr idealer Helfer für regelmäßige Reinigungseinsätze bei mittleren Verschmutzungen wie zum Beispiel an Fahrzeugen und auf mittelgroßen Flächen rund um Ihr Haus. Zur Geräteausstattung gehören eine Pistole, ein 8 Meter langer Hochdruckschlauch, ein VPS, ein Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl gegen hartnäckigste Verschmutzungen, eine Schaumdüse für höchste Schmutzlösekraft sowie ein zuverlässiger Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen. Für eine besonders zielgerichtete und oberflächenfreundliche Reinigung lässt sich der Druck bequem durch einfaches Drehen am Vario Power-Strahlrohr (VPS) verstellen. Der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl sorgt auch bei hartnäckigem Schmutz für herausragenden Reinigungserfolg. Alle enthaltenen Zubehöre können im Handumdrehen direkt am Gerät verstaut werden.