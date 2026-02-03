K 5 Comfort Premium Connect Home
Der Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium Connect Home mit wassergekühltem Motor, PremiumFlex-Schlauch und Schlauchtrommel bietet eine Flächenleistung von 40 m²/h. Ideal für Haus und Auto.
Der Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium Connect Home ist mit einem wassergekühlten, langlebigen Motor ausgestattet, der für konstante Performance sorgt, während die Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch Flexibilität sicherstellt. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger. Die G 180 Q Comfort Connect Pistole reduziert spürbar den Haltedruck, was ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Das LCD-Display der Pistole bietet 3 Druckstufen, mit eco!Mode und 2 Reinigungsmittelstufen zur Anpassung an verschiedene Reinigungsaufgaben. Die Ebenenverstellung an der Pistole sorgt für eine verbesserte Ergonomie während der Anwendung. Dank Quick Connect-System lässt sich der Hochdruckschlauch schnell anschließen, und das innovative 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 Strahlbilder, die sich durch Drehen des Strahlrohrkopfs einstellen lassen. Zusätzlich bietet die 2-in-1-Reinigungsmittellösung Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Über eine Bluetoothverbindung zur Kärcher Home & Garden App kann der Druck am Smartphone verstellt werden, zudem bietet die App einen integrierten Anwendungsberater sowie Tipps und Tricks.
Merkmale und Vorteile
Cleveres Gerätekonzept
- Die Gerätekonstruktion verfügt über geordnete Kabel- und Schlauchein- und -ausgänge. Das sorgt für Bewegungs- und Arbeitsfreiheit und erleichtert allgemein die Handhabung der Kabel und Schläuche.
- Eine korrekte Ausrichtung der Geräte mit Schlauch- und Kabelanschluss in Richtung der Strom- und Wasserquelle sorgt für deutlich mehr Komfort beim Reinigen.
Comfort Pistole mit COMFORT!Hold und Quick Connect
- Pistole mit LCD Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung. Inklusive eco!Mode ³⁾ für weniger Wasser-und Stromverbrauch.
- COMFORT!Hold sorgt für eine spürbare Entlastung der Haltekräfte. Besonders vorteilhaft bei langen Anwendungen zur Reinigung großer Flächen.
- Die 180°-Ebenenverstellung der Pistole ermöglicht eine ergonomische Reinigung und mehr Flexibilität bei der Anwendung.
4-in-1 Multi Jet
- Viele Reinigungsmöglichkeiten dank 4 verschiedener Düsen in einer Sprühlanze.
- Kein Lanzenwechsel für erhöhten Komfort.
2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept
- Innovatives Reinungsmittelkonzept bietet höchste Flexibilität und die optimale Dosierung für jede Reinigungsaufgabe.
- Die Ausbringung des Reinigungsmittels kann über das Gerät und die Multi Jet-Düse oder für mehr Schaum über die Schaumdüse inkl. Reinigungsmitteldosierung erfolgen.
- Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
PremiumFlex-Hochdruckschlauch
- Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit.
- Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.
Schlauchtrommel für komfortable Handhabung
- Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut.
- Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen.
- Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand auch auf schrägen Oberflächen.
Überragende Leistung
- Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Ergonomischer Transport
- Der Teleskopgriff mit Einrastung ermöglicht einen einfachen, bequemen und ergonomischen Transport.
- Die Räder mit Weichkomponentenstruktur ermöglichen ein einfaches und müheloses Fahren des Geräts.
- Der Tragegriff ermöglicht ein einfaches und ergonomisches Heben des Geräts.
Home & Garden App
- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
- Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.
- Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.
Nachhaltigkeitsmerkmale
- Design mit 25 % recyceltem Kunststoff¹⁾.
- Bis zu 80 % weniger Wasserverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Gartenschlauch.²⁾
- Verpackung aus mindestens 80 % Altpapier.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Fördermenge (l/h)
|max. 500
|Flächenleistung (m²/h)
|40
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|2,1
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|13,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|21,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör. / ²⁾ Bedingung interner Tests: Durchflussmenge des Hochdruckreinigers beträgt 40 % eines Gartenschlauchs bei gleichzeitig halbierter Reinigungzeit. Durchflussmenge, tatsächliche Wasser- und Zeiteinsparung variieren je nach Geräteklasse, Verschmutzungsgrad und Wohnstandort. / ³⁾ In der eco!Mode-Einstellung/Stufe ist der Wasserverbrauch um 25 % und der Energieverbrauch um 35 % im Vergleich zur höchsten Einstellung (3.Stufe) reduziert.
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger, 3in1, 1 l
- Reinigungsmittel: Universalreiniger RM 626, 1 l
- Hochdruckpistole: G 180 Q Connect
- Multi Jet 4-in-1
- HD-Schlauch: 10 m, PremiumFlex
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: 2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept
- Reinigungsmittelregulierung in Schaumdüsenanwendung
- Teleskopgriff
- Wassergekühlter Motor
- Pumpenmaterial: Aluminium
- Integrierter Wasserfilter
- Wasseransaugung
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- 2 Kabelhaken: mit Schnellabnahmefunktion
- Räder mit Weichkomponentenoberfläche
- Verbindung per Bluetooth
- Bedienung per App
- Smart Services / Features in der App
Anwendungsgebiete
- Fahrräder
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Flächen rund um Haus und Garten
- Motorräder und -roller
- Kleinwagen
- Außentreppen
- Mittelklassewagen und Kombis
- Garten- und Steinmauern
