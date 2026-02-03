Der Hochdruckreiniger K 5 Comfort Premium Connect Home ist mit einem wassergekühlten, langlebigen Motor ausgestattet, der für konstante Performance sorgt, während die Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch Flexibilität sicherstellt. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger. Die G 180 Q Comfort Connect Pistole reduziert spürbar den Haltedruck, was ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Das LCD-Display der Pistole bietet 3 Druckstufen, mit eco!Mode und 2 Reinigungsmittelstufen zur Anpassung an verschiedene Reinigungsaufgaben. Die Ebenenverstellung an der Pistole sorgt für eine verbesserte Ergonomie während der Anwendung. Dank Quick Connect-System lässt sich der Hochdruckschlauch schnell anschließen, und das innovative 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 Strahlbilder, die sich durch Drehen des Strahlrohrkopfs einstellen lassen. Zusätzlich bietet die 2-in-1-Reinigungsmittellösung Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Über eine Bluetoothverbindung zur Kärcher Home & Garden App kann der Druck am Smartphone verstellt werden, zudem bietet die App einen integrierten Anwendungsberater sowie Tipps und Tricks.