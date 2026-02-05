K 4 Classic Home

Leicht zu transportieren und schnell zu verstauen: der Hochdruckreiniger K 4 Classic Home, inkl. Teleskopgriff, für regelmäßige Einsätze bei mittelstarkem Schmutz sowie Home Kit.

Dieses Gerät findet überall Platz: Ob im Kofferraum oder im Wandschrank, der Hochdruckreiniger K 4 Classic Home lässt sich dank seiner kompakten Abmessungen mühelos überall verstauen und leicht transportieren. Dabei bietet er die volle Leistungsfähigkeit eines Hochdruckreinigers. Das Home Kit umfasst den Flächenreiniger T 5 für eine effiziente und spritzfreie Reinigung größerer Flächen rund ums Haus sowie den Stein- und Fassadenreiniger (1,0 l). Darüber hinaus sorgt der höhenverstellbare Aluminium-Teleskopgriff für eine bequeme Ziehhöhe. Weitere Ausstattungsdetails sind die Quick Connect-Pistole, ein 6-Meter-Hochdruckschlauch, ein Vario Power-Strahlrohr (VPS), ein Dreckfräser sowie ein Wasserfilter. Außerdem eignet sich der K 4 Classic Home mit einer Flächenleistung von 30 m²/h ideal für regelmäßige Reinigungen bei mittelstarkem Schmutz (kleinere Autos, Gartenzäune, Fahrräder etc.).

Merkmale und Vorteile
Hochdruckreiniger K 4 Classic Home: Schlauchaufbewahrung über Frontcover
Schlauchaufbewahrung über Frontcover
Der Schlauch kann bequem über das Frontcover gehängt werden.
Hochdruckreiniger K 4 Classic Home: Teleskopgriff
Teleskopgriff
Der Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstauung wieder zurückschieben.
Hochdruckreiniger K 4 Classic Home: Reinigungsmitteleinsatz
Reinigungsmitteleinsatz
Ansaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Integrierte Zubehöraufbewahrung am Gerät
  • Bequeme und platzsparende Verstauung der Zubehöre.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Druck (bar) 20 - max. 130
Fördermenge (l/h) 420
Flächenleistung (m²/h) 30
Zulauftemperatur (°C) max. 40
Nennleistungsaufnahme (W) 1800
Anschlusskabel (m) 5
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 4,6
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 8,8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 264 x 256 x 450

Lieferumfang

  • Home Kit: Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger, 3in1, 1 l
  • Hochdruckpistole: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Dreckfräser
  • HD-Schlauch: 6 m
  • Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Ausstattung

  • Geräteseitiges Quick Connect
  • Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
  • Teleskopgriff
  • Integrierter Wasserfilter
Hochdruckreiniger K 4 Classic Home
Hochdruckreiniger K 4 Classic Home
Hochdruckreiniger K 4 Classic Home
Anwendungsgebiete
  • Fahrräder
  • Gartengeräte und -werkzeuge
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
  • Flächen rund um Haus und Garten
  • Motorräder und -roller
  • Kleinwagen
Zubehör
Reinigungsmittel
K 4 Classic Home Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 