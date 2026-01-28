K 7 WCM Premium Home
Der Hochdruckreiniger K 7 WCM Premium Home mit wassergekühltem Motor beseitigt Schmutz auf Terrassen oder Autos effektiv und kraftvoll. Inkl. Schlauchtrommel und Home Kit.
Kraftvolle Reinigung, die Sie überzeugen wird! Der K 7 WCM Premium Home ist der ideale (Reinigungs-)Partner für häufige Einsätze und starke Verschmutzungen: Mit seinem leistungsstarken, wassergekühlten Motor macht er Schmutz auf Wegen, Terrassen, Gartengeräten und größeren Autos den Garaus. Das Home Kit enthält den Flächenreiniger T 7 und 1 l Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1. Um die Oberflächen besonders effektiv und schonend zu reinigen, lässt sich das Vario Power-Strahlrohr (VPS) durch einfaches Drehen verstellen. Die integrierte Schlauchtrommel macht die Verstauung des Hochdruckschlauchs zum Kinderspiel und auch alle anderen enthaltenen Zubehöre finden einfach direkt am Gerät ihren Platz. Weitere Features sind der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl, der auch bei hartnäckigem Schmutz für kompromisslosen Reinigungserfolg sorgt. Ein eingebauter Wasserfilter schützt die Pumpe zudem zuverlässig vor Schmutzpartikeln. Zudem können alle enthaltenen Zubehöre einfach direkt am Gerät verstaut werden.
Merkmale und Vorteile
Überragende LeistungDer wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Schlauchtrommel für praktische HandhabungImmer sauber und platzsparend verstaut: Mit der praktischen Schlauchtrommel ist der Hochdruckschlauch optimal geschützt und jederzeit griffbereit. Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen.
Integrierter Reinigungsmittel-AnsaugschlauchBequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Quick Connect-System
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Große Räder
- Für den sicheren und komfortablen Transport auch auf unwegsamem Terrain wie bspw. Gartenwegen.
- Einfach zu manövrieren.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Fördermenge (l/h)
|max. 600
|Flächenleistung (m²/h)
|60
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 60
|Anschlussleistung (kW)
|3
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|17,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|24,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|369 x 394 x 946
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 7, Stein- und Fassadenreiniger, 3in1, 1 l
- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 10 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Vario Power Jet
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Wassergekühlter Motor
- Pumpenmaterial: Aluminium
- Integrierter Wasserfilter
Videos
Anwendungsgebiete
- Garten- und Steinmauern
- Außentreppen
- Flächen rund um Haus und Garten
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Autos
- Wohnmobile
- Motorräder und -roller
- Fahrräder