K 4 Power Control Go!Further

Der K 4 Power Control Go!Further ist eine limitierte schwarze Hochdruckreiniger Edition mit 35 % recyceltem Kunststoff¹⁾ und exklusiver Zubehörausstattung, wie z.B. dem eco!Booster.

Der Hochdruckreiniger, der einen Schritt weiter geht – der limitiert verfügbare schwarze K 4 Power Control Go!Further aus 35 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ mit exklusivem Zubehör bietet beste Reinigungsergebnisse und hohen Komfort. Und dank der Kärcher Home & Garden App fällt auch das Finden des passenden Drucks ganz leicht: Der in der App integrierte Anwendungsberater unterstützt den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem Reinigungsobjekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Für maximale Kontrolle kann die Druckstufe ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr eingestellt und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüft werden. Weiter überzeugt der K 4 Power Control Flex mit dem Kärcher Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, dem PremiumFlex-Hochdruckschlauch für die komfortable Anwendung, einem Teleskopgriff für den bequemen Transport, dem Quick Connect-System für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und die Pistole sowie einer Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör.

Merkmale und Vorteile
Power Control-Pistole mit Quick Connect und Strahlrohre
Power Control-Pistole mit Quick Connect und Strahlrohre
Die optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe. Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.
PremiumFlex-Hochdruckschlauch
PremiumFlex-Hochdruckschlauch
Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit. Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.
Nachhaltigkeitsmerkmale
Nachhaltigkeitsmerkmale
Design mit 35 % recyceltem Kunststoff¹⁾. +50 % höhere Wasser- und Energieeffizienz²⁾ bei gleichzeitig 50 % höherer Reinigungsleistung³⁾ Ansaugschlauch für alternative Wasserquellen wie Regenfässer.
Plug 'n' Clean – das Kärcher Reinigungsmittelsystem
  • Schnell, einfach, komfortabel – dank Plug 'n' Clean lässt sich das Reinigungsmittel mit nur einem Handgriff bequem austauschen.
Überragende Leistung
  • Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Spezifikationen

Technische Daten

Spannung (V) 230
Frequenz (Hz) 50
Druck (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Fördermenge (l/h) max. 420
Flächenleistung (m²/h) 30
Zulauftemperatur (°C) max. 40
Anschlussleistung (kW) 1,8
Anschlusskabel (m) 5
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 11,9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 16,6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 405 x 306 x 584

¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör. / ²⁾ Der Kärcher eco!Booster reinigt 50 % mehr Fläche bei gleichem Energie- und Wasserverbrauch im Vergleich zum Standard-Flachstrahl (Strahlrohr). Bestätigt von einem unabhängigen Prüfinstitut. / ³⁾ Im Vergleich zur Reinigungsleistung des Kärcher Standard-Flachstrahls (Strahlrohr). Bestätigt von einem unabhängigen Prüfinstitut.

Lieferumfang

  • Reinigungsmittel: Natürlicher Universalreiniger RM 626N
  • Hochdruckpistole: G 160 Q Power Control
  • Vario Power Jet
  • Dreckfräser
  • eco!Booster
  • HD-Schlauch: 8 m, PremiumFlex
  • Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Ausstattung

  • Wasseransaugschlauch
  • Integriertes Aufbewahrungsnetz
  • Geräteseitiges Quick Connect
  • Reinigungsmitteleinsatz über: Plug 'n' Clean-System
  • Teleskopgriff
  • Wassergekühlter Motor
  • Integrierter Wasserfilter
Anwendungsgebiete
  • Fahrräder
  • Gartengeräte und -werkzeuge
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
  • Flächen rund um Haus und Garten
  • Motorräder und -roller
  • Kleinwagen
Zubehör
