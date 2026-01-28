Der K 4 WCM Premium punktet mit einem leistungsstarken wassergekühlten Motor, der sich durch eine lange Lebensdauer auszeichnet. Der Hochdruckreiniger mit 6 Meter langem Hochdruckschlauch wurde für gelegentliche Einsätze und mittelstarken Schmutz gebaut. Dank Vario Power-Strahlrohr (VPS) und Dreckfräser lassen sich Terrassen, Gartenmöbel und Autos bedarfsgerecht reinigen. Der Wasserdruck kann am VPS durch einfaches Drehen exakt auf das jeweilige Reinigungsobjekt eingestellt werden. Und der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl sorgt auch bei hartnäckigem Schmutz für kompromisslosen Reinigungserfolg. Dank der integrierten Schlauchtrommel wird die Verstauung des Hochdruckschlauchs zum Kinderspiel, und auch alle anderen enthaltenen Zubehöre finden direkt am Gerät ihren Platz. Ein eingebauter Wasserfilter schützt die Pumpe zuverlässig vor Schmutzpartikeln.