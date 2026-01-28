Der Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium Connect bietet mit seinem langlebigen, wassergekühlten Motor konstante Leistung für häufige Reinigungsaufgaben, während die integrierte Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch große Flexibilität ermöglicht. Die G 180 Q Comfort Connect Pistole verfügt über ein LCD-Display mit 3 Druckstufen, inklusive eco!Mode und 2 Reinigungsmittelstufen. Für eine ermüdungsfreie Nutzung reduziert die COMFORT!Hold™ Funktion spürbar den Haltedruck, während die Ebenenverstellung an der Pistole die Ergonomie deutlich verbessert. Das praktische Quick Connect-System ermöglicht ein müheloses und zeitsparendes Anschließen des Hochdruckschlauchs, und das vielseitige 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 Strahlarten, die bequem durch einfaches Drehen des Strahlrohrkopfs ausgewählt werden können. Das praktische 2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept sorgt zudem für eine optimale Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendungsbereich. Dank der Bluetoothverbindung zur Kärcher Home & Garden App lässt sich der Druck komfortabel über das Smartphone einstellen. Die App bietet darüber hinaus einen hilfreichen Anwendungsberater sowie praktische Tipps und Tricks.