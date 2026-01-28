K 7 Comfort Premium Connect
Der Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium Connect für Haus und Auto bietet eine Flächenleistung von 60 m²/h mit wassergekühltem Motor, PremiumFlex-Schlauch und Schlauchtrommel.
Der Hochdruckreiniger K 7 Comfort Premium Connect bietet mit seinem langlebigen, wassergekühlten Motor konstante Leistung für häufige Reinigungsaufgaben, während die integrierte Schlauchtrommel mit PremiumFlex-Schlauch große Flexibilität ermöglicht. Die G 180 Q Comfort Connect Pistole verfügt über ein LCD-Display mit 3 Druckstufen, inklusive eco!Mode und 2 Reinigungsmittelstufen. Für eine ermüdungsfreie Nutzung reduziert die COMFORT!Hold™ Funktion spürbar den Haltedruck, während die Ebenenverstellung an der Pistole die Ergonomie deutlich verbessert. Das praktische Quick Connect-System ermöglicht ein müheloses und zeitsparendes Anschließen des Hochdruckschlauchs, und das vielseitige 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr vereint 4 Strahlarten, die bequem durch einfaches Drehen des Strahlrohrkopfs ausgewählt werden können. Das praktische 2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept sorgt zudem für eine optimale Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendungsbereich. Dank der Bluetoothverbindung zur Kärcher Home & Garden App lässt sich der Druck komfortabel über das Smartphone einstellen. Die App bietet darüber hinaus einen hilfreichen Anwendungsberater sowie praktische Tipps und Tricks.
Merkmale und Vorteile
Easy!Motion™ Gerätekonzept
- Die Gerätekonstruktion verfügt über geordnete Kabel- und Schlauchein- und -ausgänge. Das sorgt für Bewegungs- und Arbeitsfreiheit und erleichtert allgemein die Handhabung der Kabel und Schläuche.
- Eine korrekte Ausrichtung der Geräte mit Schlauch- und Kabelanschluss in Richtung der Strom- und Wasserquelle sorgt für deutlich mehr Komfort beim Reinigen.
Comfort Pistole mit COMFORT!Hold™ und Quick Connect
- Pistole mit LCD Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung. Inklusive eco!Mode ³⁾ für weniger Wasser-und Stromverbrauch.
- Die 180°-Ebenenverstellung der Pistole ermöglicht eine ergonomische Reinigung und mehr Flexibilität bei der Anwendung.
- Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen des Hochdruckschlauchs.
4-in-1 Multi Jet
- Viele Reinigungsmöglichkeiten dank 4 verschiedener Düsen in einer Sprühlanze.
- Kein Lanzenwechsel für erhöhten Komfort. Einfacher Wechsel des Strahlbilds durch Drehen des Strahlrohrkopfs.
2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept
- Innovatives Reinigungsmittelkonzept bietet höchste Flexibilität und die optimale Dosierung für jede Reinigungsaufgabe.
- Die Ausbringung des Reinigungsmittels kann über das Gerät und die Multi Jet-Düse oder für mehr Schaum über die Schaumdüse inkl. Reinigungsmitteldosierung erfolgen.
- Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
PremiumFlex-Hochdruckschlauch
- Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit.
- Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.
Schlauchtrommel für komfortable Handhabung
- Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut.
- Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen.
- Tiefer Schwerpunkt für einen sicheren Stand auch auf schrägen Oberflächen.
Überragende Leistung
- Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Ergonomischer Transport
- Der Teleskopgriff mit Einrastung ermöglicht einen einfachen, bequemen und ergonomischen Transport.
- Die Räder mit Weichkomponentenstruktur ermöglichen ein einfaches und müheloses Fahren des Geräts.
- Der Tragegriff ermöglicht ein einfaches und ergonomisches Heben des Geräts.
Home & Garden App
- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
- Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.
- Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.
Nachhaltigkeitsmerkmale
- Design mit 30 % recyceltem Kunststoff¹⁾.
- Bis zu 80 % weniger Wasserverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Gartenschlauch.²⁾
- Nachhaltige Verpackung aus mindestens 80 % Altpapier.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Fördermenge (l/h)
|max. 600
|Flächenleistung (m²/h)
|60
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 60
|Anschlussleistung (kW)
|3
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|19
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|25,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör. / ²⁾ Bedingung interner Tests: Durchflussmenge des Hochdruckreinigers beträgt 40 % eines Gartenschlauchs bei gleichzeitig halbierter Reinigungzeit. Durchflussmenge, tatsächliche Wasser- und Zeiteinsparung variieren je nach Geräteklasse, Verschmutzungsgrad und Wohnstandort. / ³⁾ In der eco!Mode-Einstellung/Stufe ist der Wasserverbrauch um 30 % und der Energieverbrauch um 35 % im Vergleich zur höchsten Einstellung (3.Stufe) reduziert.
Lieferumfang
- Reinigungsmittel: Universalreiniger RM 626, 1 l
- Hochdruckpistole: G 180 Q Connect
- Multi Jet 4-in-1
- HD-Schlauch: 10 m, PremiumFlex
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Pistolenseitige Haltedruckreduktion
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Geräteseitiges Quick Connect
- Reinigungsmitteleinsatz über: 2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept
- Reinigungsmittelregulierung in Schaumdüsenanwendung
- Teleskopgriff
- Integrierter Tragegriff
- Wassergekühlter Motor
- Pumpenmaterial: Aluminium
- Integrierter Wasserfilter
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- 2 Kabelhaken: mit Schnellabnahmefunktion
- Räder mit Weichkomponentenoberfläche
- Verbindung per Bluetooth
- Bedienung per App
- Smart Services / Features in der App
Videos
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Zäune
- Garten- und Steinmauern
- Flächen rund um Haus und Garten
- Autos
- Wohnmobile
- Fahrräder
- Motorräder und -roller
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel