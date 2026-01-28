Dieses Gerät findet überall Platz: Ob im Kofferraum oder im Wandschrank, der Hochdruckreiniger K 4 Classic Car lässt sich dank seiner kompakten Abmessungen mühelos überall verstauen und leicht transportieren. Dabei bietet er die volle Leistungsfähigkeit eines Hochdruckreinigers. Dank Car Kit mit Schaumdüse, rotierender Waschbürse und Car Shampoo ist der K 4 Classic Car prädestiniert für gelegentliche Einsätze bei mittelstarken Verschmutzungen rund ums Auto. Darüber hinaus sorgt der höhenverstellbare Aluminium-Teleskopgriff für eine bequeme Ziehhöhe. Weitere Ausstattungsdetails sind die Quick Connect-Pistole, ein 6-Meter-Hochdruckschlauch, ein Vario Power-Strahlrohr (VPS), ein Dreckfräser sowie ein Wasserfilter. Außerdem eignet sich der K 4 Classic Car mit einer Flächenleistung von 30 m²/h ideal für regelmäßige Reinigungen bei mittelstarkem Schmutz (kleinere Autos, Gartenzäune, Fahrräder etc.).