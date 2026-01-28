Mit dem Hochdruckreiniger K 5 Power Control Flex Home lässt sich jede Oberfläche mit passendem Druck reinigen. Um den richtigen Druck zu finden, unterstützt der in der Kärcher Home & Garden App integrierte Anwendungsberater den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem Reinigungsobjekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Für maximale Kontrolle kann die Druckstufe ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr eingestellt werden und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüft werden. Weiter überzeugt der Hochdruckreiniger mit dem Kärcher Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, dem PremiumFlex-Hochdruckschlauch für die komfortable Anwendung, einem hochwertigen Aluminium-Teleskopgriff für den bequemen Transport, dem Quick Connect-System für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und in die Pistole sowie einer Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger für eine spritzfreie Reinigung großer Flächen.