Für mehr Kontrolle: der K 5 Power Control Flex Home mit PremiumFlex-Schlauch, G 160 Q Power Control-Pistole für starke Verschmutzungen auf Terrassen, Gartenmöbeln und Autos. Inkl. Home Kit.

Mit dem Hochdruckreiniger K 5 Power Control Flex Home lässt sich jede Oberfläche mit passendem Druck reinigen. Um den richtigen Druck zu finden, unterstützt der in der Kärcher Home & Garden App integrierte Anwendungsberater den Nutzer mit praktischen Tipps zu jeder Reinigungssituation und jedem Reinigungsobjekt – für perfekte Reinigungsergebnisse. Für maximale Kontrolle kann die Druckstufe ganz einfach durch Drehen am Strahlrohr eingestellt werden und an der G 160 Q Power Control-Pistole überprüft werden. Weiter überzeugt der Hochdruckreiniger mit dem Kärcher Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem für mühelosen Reinigungsmittelwechsel, dem PremiumFlex-Hochdruckschlauch für die komfortable Anwendung, einem hochwertigen Aluminium-Teleskopgriff für den bequemen Transport, dem Quick Connect-System für ein müheloses und zeitsparendes Ein- und Ausklicken des Hochdruckschlauchs in das Gerät und in die Pistole sowie einer Parkposition für jederzeit griffbereites Zubehör. Inklusive Home Kit mit Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger für eine spritzfreie Reinigung großer Flächen.

Merkmale und Vorteile
Power Control-Pistole mit Quick Connect und Strahlrohre
Die optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe. Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.
PremiumFlex-Hochdruckschlauch
Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit. Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.
Home & Garden App
Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.  Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.
Plug 'n' Clean – das Kärcher Reinigungsmittelsystem
  • Schnell, einfach, komfortabel – dank Plug 'n' Clean lässt sich das Reinigungsmittel mit nur einem Handgriff bequem austauschen.
Überragende Leistung
  • Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Spezifikationen

Technische Daten

Spannung (V) 230
Frequenz (Hz) 50
Druck (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Fördermenge (l/h) max. 500
Flächenleistung (m²/h) 40
Zulauftemperatur (°C) max. 40
Anschlussleistung (kW) 2,1
Anschlusskabel (m) 5
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 12,2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 18,4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 405 x 306 x 584

Lieferumfang

  • Home Kit: Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger, 3in1, 1 l
  • Hochdruckpistole: G 160 Q Power Control
  • Vario Power Jet
  • Dreckfräser
  • HD-Schlauch: 10 m, PremiumFlex
  • Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Ausstattung

  • Integriertes Aufbewahrungsnetz
  • Geräteseitiges Quick Connect
  • Reinigungsmitteleinsatz über: Plug 'n' Clean-System
  • Teleskopgriff
  • Wassergekühlter Motor
  • Integrierter Wasserfilter
  • Wasseransaugung
Anwendungsgebiete
  • Fahrräder
  • Gartengeräte und -werkzeuge
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
  • Flächen rund um Haus und Garten
  • Motorräder und -roller
  • Kleinwagen
  • Außentreppen
  • Mittelklassewagen und Kombis
  • Garten- und Steinmauern
  • Fassade
Zubehör
