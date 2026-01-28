K 5 WCM Premium Home
Der Hochdruckreiniger K 5 WCM Premium Home mit wassergekühltem Motor und Schlauchtrommel ist optimal bei Verschmutzungen auf Wegen, Terrassen und Autos geeignet. Inkl. Home Kit.
Starke Leistung trifft auf lange Lebensdauer: Der K 5 WCM Premium Home mit seinem kraftvollen, wassergekühlten Motor beseitigt Schmutz im Handumdrehen. Mit den enthaltenen Strahlrohren lassen sich Wege, Terrassen und Autos bedarfsgerecht reinigen. Der Druck lässt sich dabei bequem am Vario Power-Strahlrohr (VPS) durch einfaches Drehen verstellen – für eine besonders zielgerichtete und oberflächenfreundliche Reinigung. Das Home Kit enthält den Flächenreiniger T 5 und 1 Liter Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1. Weitere tolle Features sind der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl, die integrierte Schlauchtrommel für eine praktische Verstauung direkt am Gerät sowie ein eingebauter Wasserfilter, der die Pumpe zuverlässig vor Schmutzpartikeln schützt.
Merkmale und Vorteile
Überragende LeistungDer wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.
Schlauchtrommel für praktische HandhabungImmer sauber und platzsparend verstaut: Mit der praktischen Schlauchtrommel ist der Hochdruckschlauch optimal geschützt und jederzeit griffbereit. Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen.
Integrierter Reinigungsmittel-AnsaugschlauchBequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.
Quick Connect-System
- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Druck (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Fördermenge (l/h)
|max. 500
|Flächenleistung (m²/h)
|40
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussleistung (kW)
|2,1
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|13
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|18,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|369 x 389 x 901
Lieferumfang
- Home Kit: Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger, 3in1, 1 l
- Vario Power Jet
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 8 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"
Ausstattung
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Reinigungsmitteleinsatz über: Ansaugschlauch
- Wassergekühlter Motor
- Pumpenmaterial: Aluminium
- Integrierter Wasserfilter
- Wasseransaugung
Videos
Anwendungsgebiete
- Garten- und Steinmauern
- Außentreppen
- Flächen rund um Haus und Garten
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Mittelklassewagen und Kombis
- Motorräder und -roller
- Fahrräder