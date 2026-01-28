Der Hochdruckreiniger K 6 Comfort Premium entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen rund um Haus und Auto. Der langlebige, wassergekühlte Motor garantiert dabei eine durchgängig hohe Performance, und die integrierte Schlauchtrommel sorgt mit dem PremiumFlex-Schlauch für maximale Flexibilität bei der Anwendung. Die ergonomisch gestaltete G 180 Q COMFORT!Hold™ Pistole reduziert den Haltedruck spürbar, wodurch selbst längere Einsätze komfortabel und ermüdungsfrei möglich sind. Mit dem bewährten Quick Connect-System lässt sich zudem der Hochdruckschlauch unkompliziert anschließen und trennen. Mit dem vielseitigen 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr kann der Wasserstrahl im Handumdrehen durch Drehen des Strahlrohrkopfs mit 4 verschiedenen Strahlbildern an jede Oberfläche angepasst werden. Zusätzlich bietet das 2Way!Wash™ Reinigungsmittelkonzept Komfort und perfekte Reinigungsmittelausbringung je nach Anwendung. Kabel und Zubehöre lassen sich einfach am Gerät verstauen, und der Teleskopgriff und die Räder mit Weichkomponentenoberfläche ermöglichen den einfachen Transport. Für die optimale Unterstützung bietet die Kärcher Home & Garden App einen Anwendungsberater und Tipps und Tricks.